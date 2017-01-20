Kızıl saçlı emojiler yakında WhatsApp, iMessage veya Facebook Messenger gibi platformlardaki sohbetleri süsleyebilir. Emojipedia’da yer alan habere göre, Unicode Committee önümüzdeki hafta Apple‘ın Cupertino’daki genel merkezinde toplanacak. Bu toplantıda kızıl saçlı his simgelerinin yeni Unicode emoji standardına nasıl entegre edileceği değerlendirilecek.

Habere göre, sunulan teklifte kızıl saçlı emojilerin Unicode standardına eklenmesi için farklı yöntemler bulunuyor. Bunlardan birinde kızıl saçlı birer kadın ve erkek emojisinin eklenmesi ve deri renginin kullanıcılar tarafından belirlenmesi öneriliyor. Diğerinde ise kızıl saçın beyaz deri ile mevcut emojiler için sunulan özelleştirme seçenekleri arasına eklenebileceği belirtiliyor.

Sunulan en basit yöntem olarak ise sarı saç emojisini biraz daha bakır tonlarına uyarlamak ön plana çıkıyor.

Emojipedia’nın haberine göre, gerçekten kızıl saça sahip olanların dünya nüfusundaki oranı yüzde 2’nin de altında. Bu kadar küçük bir grup için emojilerde özelleştirmeye gidilmesi pek mantıklı görünmese de, Unicode Committee’nin fikri eğlenceli bulduğu anlaşılıyor.

Kızıl saçlı emojiler 2018’de kullanıma sunulabilir

Kızıl saçlı emojiler için taslaklar şimdiden hazır olsa da, kullanıcılarla buluşmalarının 2018’i bulabileceği belirtiliyor.