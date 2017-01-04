Kingston Technology Company Inc.’in flaş bellek iştirak Kingston Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olarak nitelendirdiği DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.
Kingston DataTraveler Ultimate GT Özellikleri ve Spesifikasyonları:
Kapasite: 1TB, 2TB
Hız: USB 3.1 Gen. 1
Boyutlar: 72mm x 26.94mm x 21mm
Çalışma sıcaklığı: -25°C to 60°C
Saklama sıcaklığı: -40°C to 85°C
Garanti: Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti
Uyumluluk: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OST
DataTraveler Ultimate GT Parça Numaraları
Parça Numarası
Kapasite
DTUGT/1TB
1TB
DTUGT/2TB
2TB
İşletim Sistemi Listesi
USB 2.0
USB 3.0 / USB 3.1
Windows 10
Evet
Evet
Windows 8.1
Evet
Evet
Windows 8
Evet
Evet
Windows 7 (SP1)
Evet
Evet
Mac OS (v. 10.9.x +)
Evet
Evet
Linux (v. 2.6.x +)
Evet
Evet
Chrome
Evet
Evet
Yoğun kullanıcılar bu sayede, tek bir 2TB sürücüde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda çok büyük miktarda veri saklayabilecek. Darbelere karşı dayanıklı olması için çinko alaşımlı metal bir gövdesi olan DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün kalite sunuyor. Kingston’un yeni flash belleği, kompakt boyutu ile teknoloji meraklılarına olduğu kadar profesyonel kullanıcılara da yüksek kapasiteli verileri saklamanın ve aktarmanın kolay taşınabilir bir çözümünü sunuyor.
Flash Bellek Ürünleri Müdürü Jean Wong, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kingston olarak limitleri hep zorluyoruz.” dedi ve şöyle devam etti: “DataTraveler Ultimate GT ile kullanıcıların mobil olarak veri saklama kabiliyetini artırıyoruz. 2013’te piyasaya sunduğumuz 1TB kapasiteli sürücümüzün ardından kapasiteyi iki katına çıkararak çok iyi bir devam ürünü çıkarttık. Artık kullanıcılar çok daha büyük miktarda veriyi rahatlıkla saklayıp aktarabilecek.”
1TB ve 2TB kapasite seçenekleriyle Şubat’ta piyasaya çıkacak olan Data Traveler Ultimate GT, 5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek ve efsanevi Kingston güvenilirliğini beraberinde getiriyor.