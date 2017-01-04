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kingstonKingston Technology Company Inc.’in flaş bellek iştirak Kingston Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olarak nitelendirdiği DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.

Kingston DataTraveler Ultimate GT Özellikleri ve Spesifikasyonları:

Kapasite: 1TB, 2TB

Hız: USB 3.1 Gen. 1

Boyutlar: 72mm x 26.94mm x 21mm

Çalışma sıcaklığı: -25°C to 60°C

Saklama sıcaklığı: -40°C to 85°C

Garanti: Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti

Uyumluluk: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OST

DataTraveler Ultimate GT Parça Numaraları

Parça Numarası

Kapasite

DTUGT/1TB

1TB

DTUGT/2TB

2TB

İşletim Sistemi Listesi

USB 2.0

USB 3.0 / USB 3.1

Windows 10

Evet

Evet

Windows 8.1

Evet

Evet

Windows 8

Evet

Evet

Windows 7 (SP1)

Evet

Evet

Mac OS (v. 10.9.x +)

Evet

Evet

Linux (v. 2.6.x +)

Evet

Evet

Chrome

Evet

Evet

Yoğun kullanıcılar bu sayede, tek bir 2TB sürücüde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda çok büyük miktarda veri saklayabilecek. Darbelere karşı dayanıklı olması için çinko alaşımlı metal bir gövdesi olan DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün kalite sunuyor. Kingston’un yeni flash belleği, kompakt boyutu ile teknoloji meraklılarına olduğu kadar profesyonel kullanıcılara da yüksek kapasiteli verileri saklamanın ve aktarmanın kolay taşınabilir bir çözümünü sunuyor.

Flash Bellek Ürünleri Müdürü Jean Wong, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kingston olarak limitleri hep zorluyoruz.” dedi ve şöyle devam etti: “DataTraveler Ultimate GT ile kullanıcıların mobil olarak veri saklama kabiliyetini artırıyoruz. 2013’te piyasaya sunduğumuz 1TB kapasiteli sürücümüzün ardından kapasiteyi iki katına çıkararak çok iyi bir devam ürünü çıkarttık. Artık kullanıcılar çok daha büyük miktarda veriyi rahatlıkla saklayıp aktarabilecek.”

1TB ve 2TB kapasite seçenekleriyle Şubat’ta piyasaya çıkacak olan Data Traveler Ultimate GT, 5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek ve efsanevi Kingston güvenilirliğini beraberinde getiriyor.