Beats’in kurucularından Jimmy Iovine, şirketinin Apple tarafından satın alınmasının ardından Cupertino merkezli şirketin yönetimine katılmıştı. Gazetecilere konuşan Iovine, Apple’ın 2017 içinde Apple Music abonelerine orijinal TV içerikleri sunma planı konusunda bilgi verdi. Iovine, Apple Music’in büyümesi için müziğin ötesine geçmesi gerektiğini belirtti.

Iovine şu sözleri kullandı: “Beklenti Apple’ın çevrim içi müzik pazarında Spotify ve Pandora gibi servislerle rekabete girmesi yönündeydi. Bu servislere ücretsiz erişim imkanı da sunuluyor. Ancak biz bununla yetinmek istemiyoruz. ‘Bana 10 dolar ver, istediğin kadar müzik dinle’ yaklaşımı bize uymuyor.”

Iovine, Apple Music içinde sunacakları video içeriklerinin sadece müzik odaklı olmayacağını belirtti. Apple Music’te pop kültürü ekseninde bir deneyim yaşatmayı istediklerini söyleyen Iovine, popüler TV programlarını müzikle ilgili olmadıkları için reddedemeyeceklerini belirtti.

Jimmy Iovine: Popüler kültür içindeki her şeye kapımız açık

Apple yöneticisi, popüler kültürün içindeki tüm içeriklere kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Apple ilk orijinal TV içeriklerini sunmak için hazırlıklarına daha önce başlamıştı. Dr. Dre’nin hayatını anlatacağı söylenen “Vital Signs” ve “Carpool Karaoke” Apple’ın merakla beklenen orijinal içerikleri arasında bulunuyor.