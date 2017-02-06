Popüler fitness bilekliği Up’ın üreticisi Jawbone, bir süredir sessizliğini koruyor. Geçtiğimiz yıl ses sistemleri birimini elden çıkarma konusundaki niyetini ortaya koyan şirketin giyilebilir ürünlere daha fazla odaklanacağı söylenmişti. Ancak gelen son haberler, daha farklı bir tercihi işaret ediyor. Şirket giyilebilir ürün pazarından çekilip klinik sağlık alanında kullanılacak ürün ve servislere yönelmeyi planlıyor. Şirketin söz konusu stratejiyi bu yıl içinde uygulamaya koyacağı söyleniyor.

TechCrunch’ın kaynaklarına göre, bu strateji sayesinde şirket kâr marjı daha yüksek ürünlere odaklanmış olacak. Jawbone, son kullanıcıya yönelik tüketici ürünleri pazarındaki kalabalıktan da sıyrılacak. Giderek kalabalıklaşan pazarda sadece büyük oyuncuların başarı yakaladığı düşünülünce şirketin bu kararı kulağa anlamlı geliyor.

Şirketin söz konusu stratejiyi hayata geçirmek adına yatırımcı desteği aradığı belirtiliyor. Bugüne kadar 951 milyon dolar yatırım alan giyilebilir ürün üreticisi, söz konusu rakamın büyük kısmını ayakta kalmak için kullanmıştı.

Jawbone ilk kez son kullanıcıya doğrudan ulaşmayan bir ürün sunacak

Sürecin nasıl ilerleyeceğine dair detaylar şu an için bilinmiyor. Ancak şirketin doğrudan hastalarla ilgilenen klinik çalışanları için yeni bir ürün ve servis üzerinde çalıştığı söyleniyor. Böylelikle Jawbone ilk kez doğrudan son kullanıcıya ulaşmayan bir ürün hazırlamış olacak.