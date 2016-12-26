Jaunt PlayStation VR kullanıcılarına yeni sanal gerçeklik içerikleriyle buluşma imkanını veriyor. Yayınlanan uygulamada 150’den fazla sinema içeriği, sanal gerçeklik formatına uygun bir biçimde kullanıcılarla buluşuyor. Ödüllü animasyon filmi İstila, CBS yapımı JPL Mars 2020, Shaq Küba’ya Gidiyor ve Pure McCartney Experience gibi içerikler, Jaunt sayesinde PlayStation VR sahiplerinin karşısına çıkıyor.

Jaunt PlayStation VR ile tüm ana sanal gerçeklik platformlarında yerini alıyor

PlayStation VR ile birlikte Jaunt, tüm büyük sanal gerçeklik platformlarında yerini almış oldu. Platforma PlayStation VR dışında iOS, Android, Gear VR, Google Daydream, Oculus Rift, HTC Vive ve büyük masaüstü tarayıcılarından ulaşılabiliyor. Jaunt’un geniş kapsama alanı, platforma rakiplerine karşı avantaj kazandırıyor.

Sony de son zamanlarda PlayStation VR kullanıcılarına daha fazla sanal gerçeklik içeriği sunmak için önemli hamleler yapıyor. Kısa bir süre önce YouTube da PlayStation VR’ı desteklemeye başlamıştı.