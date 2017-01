Irak Güvenlik Kuvvetleri, IŞİD’i 2014’te işgal ettiği Musul’dan çıkarabilmek adına operasyonlarını sürdürüyor. Ancak bu operasyonlarda Irak Güvenlik Kuvvetleri’nin karşısına deneysel ve gelişmiş bir silah çıkmış gibi görünüyor. IŞİD drone teknolojisini kullanarak Irak Güvenlik Kuvvetleri’nin üzerine el bombası boyutunda patlayıcılar bırakıyor. Terör örgütünün bunun için piyasada satılan drone’ları kullandığı söyleniyor.

IŞİD daha önce de saldırılarında drone’lardan yardım aldığı biliniyor. Ancak Musul’dan gelen görüntüler, terör örgütünün artık drone’ları bir tür bombacı olarak kullandığını gözler önüne seriyor.

Rudaw’ın haberine göre, IŞİD’in geçtiğimiz hafta drone ile gerçekleştirdiği bombalı saldırıda siviller de hayatlarını kaybetti.

Nice shot of the improvised release mechanism ISIL is using to drop grenades from commercial off the shelf UAVs https://t.co/Lj8Ltx0arQ pic.twitter.com/KCuzhUbndb

— Alex Mello (@AlexMello02) January 11, 2017