iPhone Türkiye fiyatları için zam bekleniyordu ve bu beklenti en sonunda gerçeğe dönüştü. Döviz kurlarında son birkaç aydır görünen hızlı artışın iPhone başta olmak üzere ithâl elektronik ürünlere yansıması bekleniyordu. Apple, bugün itibarıyla Türkiye’de satmakta olduğu iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus’ın fiyatlarında artış yaptı.

Eski ve yeni iPhone fiyatları karşılaştırıldığında, iPhone 7’de artışın 600 ile 800 TL, iPhone 7 Plus’ta ise 700 ile 900 TL arasında olduğu görülüyor. Zamla birlikte iPhone 6s ve iPhone 6s Plus’ın fiyatları da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın eski fiyatlarıyla aynı seviyeye gelmiş oldu.

iPhone 7 Türkiye fiyatları

32 GB: 3 bin 799 TL (Eski fiyat: 3 bin 199 TL)

128 GB: 4 bin 299 TL (Eski fiyat: 3 bin 599 TL)

256 GB : 4 bin 799 TL (Eski fiyat: 3 bin 999 TL)

iPhone 7 Plus Türkiye fiyatları

32 GB: 4 bin 449 TL (Eski fiyat: 3 bin 749 TL)

128 GB: 4 bin 949 TL (Eski fiyat: 4 bin 199 TL)

256 GB: 5 bin 449 TL (Eski fiyat: 4 bin 599 TL)

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Türkiye fiyatları

32 GB iPhone 6s: 3 bin 199 TL

128 GB iPhone 6s: 3 bin 699 TL

32 GB iPhone 6S Plus: 3 bin 699 TL

128 GB iPhone 6S Plus: 4 bin 199 TL

iPhone SE Türkiye fiyatları

16 GB: 2 bin 399 TL (Eski fiyat: 2 bin 099 TL)

64 GB: 2 bin 649 TL (Eski fiyat: 2 bin 299 TL)

Beklenen zammın gelmesiyle birlikte iPhone Türkiye fiyatları ile ABD fiyatları arasındaki fark yeniden açılmış oldu. Dolarda görülen artış neticesinde iPhone 7 ve 7 Plus’ın ABD fiyatları TL cinsinden 600 TL’ye varan oranda artış göstermişti.

MacBook Pro ve diğer Apple ürünlerine de zam geldi

Apple’ın diğer ürünleri de zamlardan nasibini aldı. MacBook Pro 2016 serisinin giriş seviyesi ürünü Touch Bar’sız MacBook Pro’nun fiyatı 5 bin 999 TL’den 6 bin 999 TL’ye yükseldi. Touch Bar’lı, 13 inç MacBook Pro’nun yeni fiyatı 8 bin 499 TL oldu. 15 inç’lik MacBook Pro’nun en ucuz versiyonunun fiyatı da 9 bin 499 TL’den 11 bin 499 TL’ye yükseldi.

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iPad fiyatları da zamlandı. 9.7 inç modelin başlangıç fiyatı 2 bin 249 TL’den 2 bin 599 TL’ye yükselirken, 12.9 inç iPad Pro’nun başlangıç fiyatı 2 bin 949 TL’den 3 bin 499 TL’ye çıktı. iPad Air 2’de ise 32 GB modelin başlangıç fiyatı 1499 TL’den 1749 TL’ye yükselirken 128 GB modelin fiyatı aynı görünüyor.

Geçen yılın sonunda 779 TL’lik fiyat etiketiyle Türkiye pazarına giren AirPods’un yeni fiyatı da 899 TL oldu.