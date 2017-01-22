KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple‘ın 2017 model iPhone’larıyla ilgili beklentilerini içeren yeni bir rapor yayınladı. Beklenen yenilikler arasında bazı yapısal değişiklikler ve buna ek olarak iPhone Touch ID sistemini ileri götürecek yeni bir biyometrik kimlik doğrulama teknolojisi bulunuyor.

MacRumors’ın haberine göre, Apple’ın donanım değişiklikleri söz konusu olduğunda iyi bir kayda sahip olan Kuo, Apple’ın bu yılın iPhone’larında 3D Touch ID teknolojisini geliştirebileceğini söylüyor. Ön yüzün tamamen ekranla kaplı olduğu, deyim yerindeyse çerçevesiz tasarımını tamamlamak amacıyla, Touch ID’de de değişiklikler bekleniyor. Buna ek olarak Kuo, telefonun esnek OLED panelle gelebileceğini söylüyor. Metal yapıdaki parça da OLED panelin deforme olmasını engelleyecek.

Kuo Touch ID sisteminin yüz tanıma sistemiyle birlikte kademeli olarak durdurulabileceğine inanıyor. Buna rağmen teknik zorlukların üstesinden gelinememesi durumunda yüz tanımanın parmak izi okuyucusu ile bir arada çalışabileceğini de belirtiyor.

Analist, Apple’ın başvurusunu yaptığı biyolojik tanıma teknolojileri odaklı patentlerini dikkate alarak, şirketin iris tanıma yerine yüz tanıma teknolojisine yöneldiğine inanıyor. Ancak bu noktada yüz tanımanın algoritmalar, donanım tasarımı ve kimlik doğrulama ve yetkilendirme için gerekli olan veri tabanının oluşturulması gibi, zaman alıcı zorluklar ortaya çıkıyor. Bu nedenle Kuo, Apple’ın parmak izi okuyucusunu yüz tanımayla tamamen değiştirmeden önce, iki aşamalı bir biyolojik tanımlama sistemi geliştirerek özellikle ödeme işlemlerinin güvenliğini artıracak geçerli bir çözüm sunma yoluna gidebilir.

ANA EKRAN DÜĞMESİ OLMAYACAKSA, TOUCH ID SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK ŞART

Apple’ın bu yılın iPhone’larında Ana Ekran düğmesini kaldırmayı istediğine dair haberleri daha önce de okumuştuk. Ayrıca telefonun çerçevesiz bir tasarımla geleceğine dair haberler de çıkmıştı. Tüm bunlar şu anda mevcut olan iPhone Touch ID kimlik tanımlama teknolojisinin yerine bir başka teknolojinin getirilmesini gerekli kılıyor.