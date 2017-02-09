Apple’ın bu yıl çıkarmayı planladığı tüm iPhone’lar olmasa da, çoğu iPhone kablosuz şarj özelliğiyle gelecek gibi görünüyor. MacRumors’ın güvenilir bilgi kaynaklarından olan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’dan aldığı bilgi notuna göre, Apple 2017’de çıkarmayı planladığı üç iPhone modelinde kablosuz şarj özelliklerine yer verecek.

Kuo Apple’ın kablosuz şarj özelliğini nasıl uygulamayı planladığı hakkında detay vermiyor. Aslında şirket Apple Watch için kablosuz şarj özelliğini çoktan kullanıyor. Bu nedenle benzer bir yöntemi akıllı telefon için de kullandığını görebiliriz. Söz konusu kablosuz şarj yönteminin Android telefonlarda yıllardır kullanıldığını da belirtmek gerekiyor. Ancak Bloomberg geçen yıl geçtiği bir haberde Apple’ın ileri kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını, bunun cihazları belirli bir uzaklıktan bile şarj etmeye izin verebileceğini belirtmişti. Anlayacağınız, Apple daha kullanışlı ve gördüğümüz mevcut kablosuz şarj teknolojilerinden daha ilerisini düşünüyor.

Kuo’nun bilgi notunda iPhone kablosuz şarj teknolojisinin nasıl olacağı hakkında herhangi bir detay yer almasa da, analist daha önce üç farklı iPhone modeli beklediğini belirtmişti. Bu üç telefon da yeni tasarımla gelecek, Apple telefonlarında camdan yapılmış ön ve arka yüzeylere geri dönecek. İki modelin iPhone 7 ve7 Plus’ı izlemesi, bunların 4.7 inç ve 5.5 inç LCD ekranlarla gelmesi bekleniyor. Üçüncü model ise 5.8 inç, kavisli OLED ekrana sahip olacak.