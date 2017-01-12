Apple iPhone’u bundan 10 yıl önce, bu hafta içinde tanıttığında, şimdi epey aşina olduğumuz uygulama ikonlarına ve dokunmatik ekranla kullanıma uygun bir arayüze sahip olan cihaz göstermişti. Ancak lansman gününe gelinceye kadar içeride sunulması planlanan bu değildi. Apple’ın yeni cihazına en iyi işletim sistemini bulmak için şirket içinde farklı projeler rekabet etmiş. Geçen hafta bu sistemlerden bir tanesini, Tony Fadell ve ekibi tarafından geliştirilmiş ve P1 olarak da bilinen tıklama tekerleği prototipi iPhone işletim sistemi tasarımını görmüştük. Şimdiyse, P2 kod adıyla anılan, daha sonraları iOS hâline gelecek, dokunmatik ekran tabanlı işletim sisteminin çok eski versiyonu görülüyor.

Sonny Dickson tarafından kaydedilen ve yukarıda yer alan video, P1 ve P2 projelerini yan yana çalışırken gösteriyor. Dickson’ın “AcornOS” olarak adlandırdığı P1, P2’den daha hızlı yükleniyor. Ancak ikinci cihaz, her ne kadar çok temel seviyedeki versiyon olsa da, modern iPhone kullanıcılarına daha tanıdık gelecek bir işletim sistemini çalıştırıyor. Büyük mavi renkli ikonlar beyaz renkli arka planın önünde görüntüleniyor; bunlar telefon çağrıları, SMS ve “Diğer” olarak adlandırılan, içinde Müzik, Ağ, Tercihler gibi diğer seçeneklerin bulunduğu bir menü gibi dokunmatik ekran tabanlı seçenekler sunuyor. Dickson’un paylaştığı diğer görseller arasında Uçak modu için düğme ve telefon numarası çevirme ekranı yer alıyor.

iPhone işletim sistemi olmak için geliştirilmiş prototiplerden P1, “iPod’un babası” olarak nitelendirilen Tony Fadell ve ekibinin çalışması iken, P2 ise daha sonra şirkette Mac geliştirme ekibinin liderliği konumuna yükselecek Scott Forstall’ın öncülüğünü yaptığı bir ekip tarafından geliştirilmişti. Tarih gösterdi ki, Forstall’ın prototipi Apple içindeki ekipler arasındaki rekabeti kazandı ve iOS’in tüketicilere ulaşan ilk versiyonu olma yoluna öncülük etti.

Dickson, bu prototiplerin Apple’ın şirket duvarlarının dışına çıkmasına hiçbir şekilde izin verilmediğini söylüyor. Ancak bu ilk prototipler Apple’ın tarihinin en önemli parçaları arasında yer alacak. Şirketin en önemli ürünü olan ve insanların akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını değiştiren iPhone’un gelişmesi yolunda döşenen taşlar arasında bu prototipler önemli yer tutuyor.