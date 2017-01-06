İlk iPhone’un tasarım sürecine dair pek çok hikaye ve şehir efsanesi anlatılıyor. Steve Jobs ve o zamanki kadrosunun artık ikon haline gelmiş nihai tasarıma karar vermeden önce çok sayıda konsepti değerlendirdiği belirtildi. Apple‘ın iOS için değerlendirdiği seçeneklerden birinin orijinal iPod, diğerinin ise OS X üzerine kurulu olduğu söyleniyor. İnternete sızan ekran görüntüleri ve video, “iPhone iPod kullanıcı arayüzüyle nasıl çalışırdı?” sorusuna bir nebze olsun cevap vermeyi sağlıyor.

İnternete sızan videoda görülen iPhone’un o döneme ait bir prototip olduğu söyleniyor. Videoda cihazın ekranının iki parçaya ayrıldığı görülüyor. Ekranın alt kısmındaki parçada iPod’un tıklama tekerleğinin sanal bir versiyonu görülüyor. Üst kısımda ise orijinal iPod’un sadık kullanıcıları tarafından bir hayli sevilen kullanıcı arayüzü bulunuyor. Burada geliştirilmiş bazı telefon özelliklerinin varlığı da gözü çarpıyor. Söz konusu prototipte görülen işletim sisteminin o dönemde Acorn OS adıyla anıldığı belirtiliyor.

Tıklama tekerlekli iPhone’a dair hikayeler daha önce de gündeme gelmişti. Ancak pek çok kişi bunun fiziksel bir bileşen olarak sunulacağını düşünmüştü. İnternete sızan videonun doğruluğu konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak Apple’ın farklı fikirleri detaylı biçimde test etmiş olması ihtimali de kulağa çok şaşırtıcı gelmiyor.

iPhone iPod kullanıcı arayüzüyle nasıl görünürdü? 1 of 8

iPhone iPod kullanıcı arayüzüyle kısıtlı yeteneklere sahip olabilirdi

iPod’un kullanıcı arayüzü iPod’da oldukça kullanışlı olsa da, iPhone için gereken verimi sağlamayabilirdi. Tıklama tekerleğinin yeri geldiğinde klavye veya numara paneline dönüşmesi mümkün olsa da, gerekli sezgisel kontrolleri sunma konusunda sıkıntı yaşayabileceği görülüyor.