Aslında Apple, Android‘de widget olarak adlandırılan, Araç Takımı bileşenlerini iOS’e birkaç yıl önce eklemişti. Ancak bunlar iOS 10 çıkıncaya kadar Bildirim Merkezi içindeki bir sekmede saklı kalmıştı. Geçen sonbaharda yayınlanan iOS 10 ile birlikte araç takımları biraz daha ön plana çıkarıldı. Bir uygulama hakkında çeşitli araçlara veya özet niteliğindeki bilgilere bir bakışta erişim fırsatı sunan Araç Takımları, kilit ekranında veya ana ekranın en baş sayfasında parmağınızı sağa sürüklediğinizde karşınıza çıkıyor. Buradan tüm Araç Takımlarını aşağı doğru kaydırarak görüntüleyebilirsiniz.

Yeni araç takımları eklemek, mevcut araç takımlarını kaldırmak, en sık kullandıklarınızı en üste taşımak mümkün. Bu videoda iPhone Araç Takımı özelliğinin nasıl kullanılacağını ve düzenleneceğini anlatıyoruz.