Suya dayanıklılık, günümüzde tüm üst sınıf telefonlarda olması beklenen özellikler arasında yer alıyor. Gelişmiş bir cihaza oldukça fazla para ödeyen kişilerin en azından bazı küçük aksaklıklardan sıyrılmayı istemesini doğal karşılamak gerekiyor. Apple, iPhone 7’ye kadar suya dayanıklılık özelliği sunmuyordu. Görünen o ki, Cupertino merkezli şirket bundan sonrasında suya dayanıklılık konusunda daha da istekli olacak. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre, iPhone 8 en yüksek derecede toza ve suya dayanıklı bir kasaya sahip olacak.

Apple’ın en yeni akıllı telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın suya ve toza dayanıklılık konusunda IP67 sertifikasına sahip. Bu da en kötü senaryoda iPhone 7’nin 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışmaya devam edebileceği anlamına geliyor. Söz konusu değerler oldukça etkileyici olsa da, IP68’in arkasında yer alıyor. Ancak hâli hazırda söz konusu korumayı sadece Samsung Galaxy S7 sunuyor.

Ancak Apple iPhone 8 ile birlikte suya ve toza karşı dayanıklılığını biraz daha artıracak gibi görünüyor. Yeni iPhone’un suya ve toza dayanıklılık IP68 sertifikasına sahip olacağı söyleniyor. Bu da Apple’ın yeni akıllı telefonunun 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışabileceği anlamına geliyor. Bu noktada Cupertino merkezli şirketin suya dayanıklı zararları garanti kapsamına almadığını hatırlatmak gerekiyor.

iPhone 8 cam ve metali buluşturan bir kasaya sahip olabilir

IP68’e geçiş büyük bir sıçrama olmasa da, telefonlarda suya ve toza dayanıklılığa verilen önemi göstermesi açısından önem taşıyor. iPhone 8’in iPhone 6 ve 7’nin aksine cam ve metali buluşturan bir kasaya sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.