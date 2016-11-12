Barclays Research analistleri Blayne Curtis, Cristopher Hemmelgarn, Thomas O’Malley ve Jerry Zhang’e göre, Apple‘ın şu sıralar genellikle iPhone 8 olarak anılan gelecek nesil iPhone’u daha büyük ekrana ve kavisli, çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak.

Apple’ın tedarik zincirindeki kaynaklara dayanan analistler, çerçevesiz tasarım sayesinde şirketin iPhone 8’e 5 inç, iPhone 8 Plus’a ise 5.8 inç panel sığdırması mümkün olacak. Böylelikle 4.7 inç iPhone 7 ve 5.5 inç iPhone 7 Plus ile aynı biçim ve boyutlarda cihazları, daha büyük boyutlu ekranlarla elde etmek mümkün olacak.

Business Insider’ın elde ettiği analist notuna göre, iPhone 8’in tasarımında tamamen muhafazakar davranılmayacak. Ancak çerçevesiz tasarıma geçiş sayesinde orijinal boyutlar dahilinde daha büyük ve kavisli ekranlara yer verilebilir. iPhone 8’in ekranı 4.7 inçten 5 inçe, iPhone 8 Plus’ınki ise 5.5 inçten 5.8 inçe çıkabilir.

Ayrıca iPhone 8 Plus’ın, Apple’ın organik ışık yayıcı diyot, yani OLED teknolojili ilk akıllı telefonu olması bekleniyor. Kenardan kenara dokunmatik ekran sayesinde Apple’ın telefonu Samsung’un Galaxy S6 edge ve S7 edge telefonlarına benzemiş olacak.

Analistler, plastik OLED ekranın kullanılması sayesinde ekranın kenarlardan bükülebileceğini, böylelikle kavisli ve çerçevesiz kenarlı bir telefonun sunulabileceği söylüyor. Ayrıca panellerin çoğunun Samsung ve LG tarafından üretileceği, çünkü Foxconn’un sahibi olduğu Sharp’ın henüz fabrikalarını inşa etmek ve faaliyete geçirmek için çalışmaya devam ettiği de vurgulanıyor.

Genellikle Apple’ın gelecekteki ürünlerine dair doğru tahminlerde bulunan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo da daha önce, Cupertino şirketinin 2017’de 5.8 inç, kavisli OLED ekran ve cam kaplamaya sahip olan bir iPhone çıkaracağını iddia etmişti.

Habere konu olan analist raporundaki iddiaların doğrulanmaktan uzak olduğunun altını çizmekte fayda var. Bu nedenle dile getirilen iddialara şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Bununla birlikte Apple’ın iPhone’u, çıkışının 10’uncu yıl dönümünün şerefine kapsamlı bir tasarım değişikliğinden geçireceği öne sürülüyor. Bu nedenle kavisli ekranın yenilikler arasında bulunması yüksek ihtimal taşıyor.