iPhone 8’in 2017’de mi yoksa 2018’de mi kullanıcılarla buluşacağı halen tam anlamıyla bilinmiyor. Ancak akıllı telefonda LCD yerine OLED ekran bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bileşen tedarikçilerinden gelen işaretler de bu beklentiyi kuvvetlendiriyor. Büyük ihtimalle 2017’de gözler önüne çıkacak olan iPhone 8 OLED teknolojisinin kullanımı konusunda da çıtayı farklı bir yere çekecek gibi görünüyor.

DisplayMate’in değerlendirmelerine göre, Apple LCD ekranlı akıllı telefon ve tabletlerde zirvede bulunuyor. Buna rağmen, şirketin OLED ekran teknolojisine geçiş yapmayı istediği de uzun süredir konuşuluyor.

Görece daha yeni olan bu ekran teknolojisi, güç verimliliği ve derin siyahlar konusunda bazı avantajlar sunuyor. Ancak LCD’nin de renkler ve parlalık gibi alanlarda yer yer öne geçtiğini belirtmek gerekiyor.

iPhone 8 OLED teknolojisi dışında ekran odaklı başka yenilikler de sunabilir

OLED teknolojisi, iPhone 8’in ekran bakımından sunacağı tek yenilik olmayacak gibi görünüyor. iPhone 8’in OLED ekranının da çift tarafa kavis yapacağı ve neredeyse çerçevesiz bir görünüme sahip olacağı söyleniyor. Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısının da ekranın altına entegre edileceği ve bu sayede yeni modelde kullanıcılara daha büyük bir alan sunulmasının mümkün hâle geleceği belirtiliyor.

Ekran çerçevesinin kaldırılması ve ekranın kenarlara doğru kavis yapması, Apple’ın iPhone’un boyutlarını değiştirmeden ekran boyutunu büyütmesinin önünü açıyor. Bu yeni yaklaşımla ortaya çıkabilecek olası cihazlara ait taslaklar, kullanıcıların iPhone 8’e yönelik heyecanını biraz daha artıracak gibi görünüyor.