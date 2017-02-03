Merakla beklenen akıllı telefonlar için konsept tasarımların hazırlanması sıra dışı bir durum değil. iPhone 8 de çıkışına en az 7 ay olmasına rağmen, yolu gözlenen cihazlar arasında bulunuyor. Thadeu Brandao tarafından hazırlanan iPhone 8 konsepti, görenleri ilk bakışta etkilemeyi başarıyor. Arkadan bakıldığında iPhone 7’ye fazlasıyla benzeyen taslak, önden bakıldığında neredeyse çerçevesiz görünen ekran tasarımıyla dikkat çekiyor.

Apple‘ın iPhone 8’deki tercihinin LCD mi yoksa OLED’den mi yana olacağı henüz bilinmiyor. Brandao’nun tasarımında ahize hoparlörü neredeyse telefonun üst kenarına çıkacak noktaya geliyor. Ancak taslakta asıl dikkat çeken, fazlasıyla sıra dışı görünen ana ekran tuşu oluyor.

Brandao’nun taslak tasarımında dokunmatik ekranlı bir ana ekran tuşu bulunuyor. Tasarımcının bu konuda Apple’ın geçtiğimiz ekim ayında tanıttığı Touch Bar’lı MacBook Pro’dan esinlenmiş olması muhtemel görünüyor. Hâli hazırda iPhone’un ana ekran tuşu, çeşitli işlevleri yerine getirmek için kullanılıyor. Brandao’nun tasarımı ise ana ekran tuşuna uygulamalara özgü işlevler kazandırmayı öneriyor. Örneğin, kamera çalışırken ana ekran tuşu deklanşör işlevi kazanabiliyor. Ya da Apple Music ile müzik dinlerken şarkılar ana ekran tuşuna dokunarak başlatılabiliyor veya durdurulabiliyor.

iPhone 8 konsepti heyecan uyandırmayı başarıyor

Brandao’nun konsepti, görenlerde heyecan uyandırmayı başarıyor. Apple’ın iPhone 8 ile sıra dışı bir şey sunması yönünde beklentiler büyük. Ana ekran tuşunda bir değişiklik yapılması da muhtemel görünüyor. Ancak bunun Brandao’nun konseptine benzer biçimde yapılmasına pek ihtimal verilmiyor.