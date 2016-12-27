Çin kaynaklı yeni haberlere göre, Apple 2017 model iPhone’ları için ilginç kararlar alabilir. Önümüzdeki yıl kaç iPhone modelinin piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor. Şirketin D20, D21 ve D22 olmak üzere üç farklı model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu modellerde birinin iPhone 7s adını taşıması bekleniyor. Diğer modellerden birinin iPhone 7s Plus adıyla gelmesi oldukça muhtemel görünüyor. Ancak daha da üst segmentte konumlanması beklenen 7s versiyonunun tam adının ne olacağı konusunda şimdilik somut bir bilgi bulunmuyor.

Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen 7s modellerinden birinde 5 inç ekran bulunması bekleniyor. Bunun 4.7 ve 5.5 inç arasına yerleşecek üçüncü model olacağı söyleniyor. 5 inç versiyonun iPhone 7s ve Plus versiyonlarıyla benzer bileşenlere sahip olacağı iddia ediliyor. Bu iddialar, Apple’ın Tayvan’daki tedarik zincirine dayandırılıyor.

5 inç ekranlı iPhone’da, tıpkı iPhone 7 Plus’ta olduğu gibi, çift lensli arka kameranın bulunacağı da iddia ediliyor. Bu lenslerin iPhone 7 Plus’tan farklı olarak dikey biçimde konumlandırılacağı da iddialar arasında yer alıyor.

iPhone 7s serisinin tüm modellerinde dikey çift lens kurulumunun bulunup bulunmayacağı bilinmiyor

Apple’ın 2017 model iPhone’larının tamamında dikey çift lens kurulumunun bulunup bulunmayacağı, henüz bilinmiyor.