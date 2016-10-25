iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Taptic Engine olarak adlandırılan yepyeni bir titreşim motoru barındırıyor. Bu bileşeni daha çok yeni Ana Ekran düğmesinde sağladığı basma hissiyle biliyoruz. Ancak iPhone 7 ve 7 Plus’ın kullanıcı arayüzünün birçok noktasında dokunmatik geri bildirimlerin etkisini hissediyoruz.

Herhangi bir düğmeye ya da kontrole tıklattığınızda dokunmatik geri bildirim almak istemiyorsanız, Sistem Dokunuşları olarak adlandırılan özelliği kapatabilirsiniz. Söz konusu ayar sadece en yeni iPhone’larda bulunuyor. Bu ayar da doğal olarak onlar için geçerli oluyor.

iPhone 7 Sistem Dokunuşları özelliğini kapatmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

Ayarlar uygulamasını açın. Sayfada aşağı doğru kaydırarak Ses ve Dokunuş bölümüne girin. Bu sayfada en alta ilerleyin, Sistem Dokunuşları seçeneğini bulup bunun karşısındaki düğmeyi kapalı duruma getirin.

Sistem Dokunuşları kapatıldığında Ana Ekran düğmesinde veya 3D Touch ile ilgili işlevlerde (Örn: Hızlı Aksiyonlar) dokunsal geri bildirim almaya devam edeceksiniz. Kullanıcı arayüzündeki diğer dokunmaya bağlı geri bildirimler devre dışı kalacaktır.