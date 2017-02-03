Apple‘ın “iPhone ile Çekildi” temalı, iPhone’un kamera yeteneklerini ön plana çıkaran reklam kampanyalarına 30 Aralık tarihi itibarıyla bir yenisi daha eklendi. Dünyanın dört bir yanında, iPhone 7 ile çekilen fotoğraflar 1 Şubat itibarıyla İstanbul sokaklarında da boy göstermeye başladı. Bu fotoğraflar arasında Türk fotoğrafçı Elsa Bleda’nın fotoğraflarının yer aldığını da belirtmek gerekiyor.

Apple’ın belirttiğine göre, iPhone fotoğrafçıları 5 Kasım 2016 tarihinde yalnızca bir gece içinde kutuplardaki buzul mağaraları ve Endonezya’nın volkanlarından Johannesburg’un gece kulüplerine ve Şanghay’daki binaların çatılarına kadar tüm dünyayı fotoğrafladılar. Apple, yeni “iPhone ile Çekildi” kampanyası kapsamında bir grup fotoğrafçıyı iPhone 7’deki loş ışık kamerasını kullanarak gün doğumundan gün batımına kadar hayatın her anını fotoğraflamaları için görevlendirdi. Fotoğrafçıların gece boyunca karşılaştıkları görüntüler ve manzaralar ile aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 ülkede sergilenmeye başlanan, gece vakti iPhone 7 ile çekilen fotoğraflar sergisi ortaya çıktı.

Aşağıdaki galeride iPhone 7 ile fotoğraflar ile oluşturulmuş sergiden örnekleri görebilirsiniz.