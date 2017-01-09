9 Ocak 2007 tarihinde, yani bundan tam 10 yıl önce, Steve Jobs Macworld 2007 etkinliğinde sahneye çıktı ve ilerleyen yıllarda sadece mobil cihaz pazarını değil, teknoloji dünyasını ve dünya üzerindeki çoğu insanın hayatını değiştirecek cihazı, iPhone’u tanıttı. Apple, tam 10 yıl sonra, bu unutulmaz anı hatırlatıyor.

San Francisco’da düzenlenen Macworld etkinliği kapsamında sahneye çıkan Steve Jobs, tüm dünyaya iPhone’u tanıtırken; bu cihazın “dokunmatik kontrollere sahip geniş ekranlı bir iPod”, “evrimsel bir cep telefonu” ve “çığır açan bir internet iletişim cihazı” olduğunu söylemişti. Gerçekten de, Apple’ın da belirttiği gibi, iPhone geride kalan on yıldan bu yana dünya çapında bir milyarın üstünde satarak insanların hayatını değiştirdi. Donanım, yazılım ve servislerin entegrasyonu noktasında hızla büyüyen bir evrimsel platform hâline geldi. Ayrıca iPad ve Apple Watch’un da aralarında bulunduğu yepyeni cihazlara kapı açtı. Buna ek olarak insanların günlük hayatları için önemli hâle gelen milyonlarca uygulamaya vesile oldu.

Jobs iPhone’u tanıttığında bu yana iPhone da gerçekten evrim geçirdi, hem de birkaç kez. Ancak Apple’ın kurucusunun çizdiği tablo hâlâ doğruluğunu korumayı sürdürüyor. İşlevsel bir telefon olmasının yanı sıra, iPhone tam da Jobs’un tanımladığı gibi filmleri, TV dizilerini, podcast’leri oynatabiliyor; favori web sitelerini bilgisayardan telefona aktarabiliyor, fotoğrafları eşzamanlayabiliyor.

Courtesy of the Internet Archive, here's Apple's original January 2007 iPhone site. https://t.co/1y4fyXtSCj pic.twitter.com/6HsqmUSv64 — Harry McCracken (@harrymccracken) January 9, 2017

Apple’ın iPhone için açtığı ve şimdi de Wayback Machine sitesi sayesinde ulaşılabilen ilk web sayfasında Jobs’un üç maddeyle dile getirdiği unsurlar ön plana çıkarılıyormuş. O zamanlar bu konsept oldukça iddialı görünüyor olsa da, zaman Jobs’un tamamen haklı olduğunu gösteriyor.

Apple’ın şimdiki CEO’su Tim Cook da iPhone’un müşterilerinin hayatlarında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekiyor. Bu cihazın insanların eğlenme, çalışma ve yaşama biçimlerini yeniden tanımladığının altını çiziyor. Cook, iPhone’un ilk on yılında mobil bilişimde standartları yeniden belirlediğini ve henüz yeni başladıklarını söylüyor. CEO’ya göre en iyisi daha gelmedi.

Apple’ın dünya çapında pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Phil Schiller da, iPhone’un sesli ve FaceTime görüşmeleri yapma; fotoğraf, Live Photo ve 4K video çekme; internet üzerinden müzik dinleme, sosyal medyayı kulanma, oyun oynama, yol tariflerini alma, yeni yerler bulma, internette gezinme, kişileri ve takvim kayıtlarını yönetme, TV ve film izleme, fitness ve sağlık takibini yapma gibi birçok işlev bakımından altın niteliğinde standartlar ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.

iPhone, insanların hayatını ve teknoloji dünyasını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Apple’ın dünyanın en değerli şirketi hâline gelmesinde de büyük rol oynadı. Bugün iPhone, Apple’ın en fazla gelir getiren ürün kalemlerinin başında geliyor.

iPhone 9 Ocak 2007 tarihinde tanıtıldıktan sonra, 30 Haziran 2007 tarihinden itibaren başta ABD olmak üzere yurt dışında satışa sunulmaya başladı. Birinci nesil iPhone Türkiye’de resmi olarak piyasaya çıkmazken, Türkiye’ye ilk iPhone, 25 Eylül 2008 tarihinde resmi satışına başlanan iPhone 3G oldu. iPhone’un ilk nesil modellerinin Türkiye’ye gelişi ABD’de satışa çıktıktan üç ay kadar sonrasını bulabiliyordu. Ancak son yıllarda en fazla bir ay sonra yeni iPhone modelleriyle tanışma fırsatı yakalıyoruz.

Teknoblog’dan iPhone İncelemeleri