Araştırma şirketi App Annie tarafından paylaşılan rakamlar, iOS ve Android cihaz sahiplerinin 2016’daki uygulama indirme ve kullanma alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler veriyor. Geçtiğimiz yıl Android ve iOS’te indirilen uygulama sayısının bir yıl öncesine kıyasla yüzde 15 oranında arttığı ve 90 milyara ulaştığı belirtilirken, iki platformda geliştiricilerin 89 milyar dolar gelir elde ettiği görülüyor. Uygulamalarda geçirilen toplam zaman ise yüzde 20’den fazla artışla 900 milyar saate yükseldi. Akıllı telefon deneyiminde uygulamaların ne kadar önemli bir yer tuttuğu göz önüne alınınca bu duruma pek de şaşırmamak gerekiyor.

Mobil uygulama gelirlerinin yüzde 30’u mobil platformların sahiplerine aktarılıyor. Android ve iOS uygulamalarından 2016’da elde edilen toplam gelir 127 milyar dolar olsa da, Apple ve Google’ın kesintilerinin ardından geliştiricilerin kasasına 89 milyar dolar girdi. Uygulama içi reklamlardan elde edilen gelirler de söz konusu rakamın içinde yer alıyor. Üçüncü taraf Android mağazalarına ödenen rakamlar da bu hesaba dahil ediliyor.

Rapor, hızla büyüyen pazarlardaki uygulama benimseme oranlarını da gözler önüne seriyor. Hindistan, Endonezya, Meksika ve Brezilya gibi gelişmekte olan pazarlarda uygulama ekosisteminin 2016’da önemli ölçüde geliştiği görülüyor. Büyük pazarlarda ise geleneksel endüstrilerin mobil çözümlerinin yoğun biçimde kullanılmış olması dikkat çekiyor.

YouTube, ABD ve Birleşik Krallık gibi önemli pazarlarda 2016’nın en çok kullanılan mobil uygulaması oldu. Google’ın video servisi, Çin’de yerel video paylaşım sitesi iQiyi yerinden etmeye oldukça yaklaştı. Netflix, en çok gelir getiren uygulamalar listesinin zirvesinde yer alıyor.

iOS ve Android kullanıcıları 2016’da oyun geliştiricilerine ciddi paralar kazandırdı

Mobil oyunlar için de 2016 oldukça kârlı geçti. iOS’te toplam uygulama gelirinin yüzde 75’i oyunlardan geldi. Android’de ise bu oran yüzde 90’a yükseldi. Geçtiğimiz yıl mobil oyun dünyasının yıldızı olan Pokemon Go, yılı 950 milyon dolar gelirle tamamladı.

App Annie’nin raporuna göre, ABD’de 2016’nın en çok gelir getiren uygulamaları Netflix, Line, Spotify, Tinder ve HBO Now oldu. Oyunlarda ise ilk 5’i Monster Strike, Clash of Clans, Pokemon Go, Game of War: Fire Age ve Clash Royale oluşturdu.