Apple‘ın görüntülü görüşme servisi FaceTime’da ilk günden bu yana, kullanılan cihazdan bağımsız olarak, görüşmeler sadece iki kişi arasında yapılabiliyordu. Bu durumun 2017’nin ilerleyen aylarında değişebileceği söyleniyor. Apple’ın önümüzdeki eylül ayında yayınlanması beklenen işletim sistemi iOS 11 FaceTime için görüntülü grup sohbeti özelliğini beraberinde getirebilir.

iOS 11’in ilk olarak haziran ayında gerçekleştirilmesi beklenen WWDC 2017 geliştirici konferansında görücüye çıkması öngörülüyor. Dolayısıyla bu iddianın doğru olup olmadığı konusunda şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak görüntülü grup sohbeti özelliğinin hayata geçmesi durumunda FaceTime, Google Hangouts ve Skype gibi rakiplerine karşı önemli bir eksiğini kapatmış olacak.

Söz konusu iddiayı İsrail merkezli haber sitesi The Verifier gündeme taşıdı. The Verifier’ın bugüne kadar Apple sızıntılarıyla ilgili bir sicil kaydının olmaması bu iddiaya mesafeli yaklaşmaya neden oluyor. Ancak haberin “iOS gelişim sürecini yakından takip eden kaynaklar”a dayandırılması dikkat çekiyor. iOS 11’in geliştirme çalışmalarının bir kısmının İsrail’de yürütüldüğü söyleniyor.

FaceTime’ın görüntülü grup sohbeti özelliğinin beş katılımcıyı destekleyeceği söyleniyor. Görüntülü sohbetlerin iMessage’daki mesaj grupları içinden başlatılabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

iOS 11 FaceTime için iOS 10’un iMessage’daki etkisini tekrarlayabilir

iOS 10 ile birlikte Apple’ın iMessage’a getirdiği yenilikler göz önüne alınınca benzer yeniliklerin iOS 11 ile FaceTime için de gerçekleştirilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

iOS 11 ile ilgili detaylar şu an için çok sınırlı. Dolayısıyla şu aşamada ortaya atılan her iddiaya temkinli yaklaşmak gerekiyor. Ancak görüntülü grup sohbeti özelliğinin hem iOS hem de macOS üzerinde FaceTime kullananları sevindireceğini tahmin etmek pek zor değil.