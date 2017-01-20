Apple iOS 10 ile birlikte yüklü olarak sunduğu Borsa, Notlar, Mail gibi bazı uygulamalarını Ana Ekrandan kaldırma imkanı veriyor. Bu uygulamalar cihazdan tamamen silinmiyor, ancak Ana Ekrandan kaldırılarak fazlalık yapması engelleniyor.

Eğer Apple’ın yüklü olarak sunduğu bu uygulamalar yerine App Store’dan indirdiğiniz başka uygulamalar kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek Apple’ın sunduğu uygulamaları Ana Ekrandan kaldırabilirsiniz:

Herhangi bir uygulama ikonuna hafifçe dokunup parmağınızı bekletin. Uygulama ikonları hareketli hâle gelecek, kaldırılabilir uygulamaların sol üst köşesinde de çarpı ikonu belirecektir. Eğer Ana Ekrandan kaldırmak istediğiniz Apple uygulamasında kaldırma ikonu varsa, buna tıklatın. Karşınıza çıkan onay penceresinde Sil düğmesine dokunun. İşiniz bittiğinde Ana Ekran düğmesine basarak kaldırma arayüzünü kapatın.

Ana Ekrandan kaldırdığınız uygulamayı yeniden eklemek isterseniz, App Store’a giderek, ilgili uygulamanın sayfası üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz.