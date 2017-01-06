Apple‘ın mobil cihaz ekosisteminde Google’a karşı en büyük avantajlarından birisi de, güncellemelerini kullanıcılarına düzenli ve hızlı biçimde ulaştırabilmesi. En yeni iPhone modelinin duyurulmasından sonra mevcut iPhone, iPad ve iPod touch modellerinin önemli bir kısmı da en son iOS sürümüne kavuşuyor. İlgili güncelleme, Cupertino merkezli şirket tarafından otomatik olarak indiriliyor. Bu da kullanıcıların yeni sürümüne geçişini kolaylaştırıyor. En yeni iOS sürümünde de bu durum değişmedi. iOS 10 Apple cihazlarının yüzde 76’lık kısmına ulaşmayı başardı.

iOS 10’un dört ay içinde Apple’ın aktif mobil cihazlarının büyük çoğunluğuna yüklenmiş olması, etkileyici bir performans olarak nitelenmeyi hak ediyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 9 ise aktif cihazların yüzde 18’inde varlığını sürdürüyor. Daha eski iOS sürümlerinin toplam kullanım oranı ise yüzde 6 oldu.

Hızlı ve geniş ölçekli adaptasyon, kuşkusuz Cupertino merkezli şirket için iyi haber niteliği taşıyor. Böylelikle hem kullanıcılar yeni özelliklerin tadını çıkarıyor hem de geliştiriciler sorunsuz uygulamalar hazırlamak adına daha az zaman harcıyor.

iOS 10 Apple kullanıcılarının bir kısmında sorunlara yol açmıştı

Ancak yeni işletim sistemleri kimi zaman kullanıcılar adına sorun teşkil edebiliyor. Bir grup iPhone 6s kullanıcısı, iOS 10 güncellemesinin ardından pil kaynaklı sorunlar yaşıyor. Bu sorunun yazılımdan yoksa donanımdan mı kaynaklandığı kesin olmasa da, güncelleme sonrasında ortaya çıktığı biliniyor. Dolayısıyla iPhone 6s sahiplerinin yaşadıkları sıkıntılardan yeni iOS sürümünü sorumlu tutmasına şaşırmamak gerekiyor.