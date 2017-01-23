Apple iPhone, iPad ve iPod touch için iOS 10.2.1 güncellemesini resmi olarak yayınladı.

Güncelleme yeni özellikler getirmiyor. Bunun yerine sürüm notlarına göre, performans ve kararlılık iyileştirmelerine odaklanıyor. İşletim sisteminin ilk beta sürümü 14 Aralık tarihinde yayınlanmıştı. İkinci beta sürümüyse yıl sonu gelmeden hemen önce gelmişti.

12 Aralık 2016 tarihinde yayınlanmış olan iOS 10.2, Unicode 9.0 emoji karakterlerini, iPhone 7 ve 7 Plus için yeni duvar kağıtları, ABD’deki kullanıcılar için yeni bir TV uygulaması ve ek kamera özellikleri getirmişti.

iOS 10.2.1 beta sürümünü daha önce yüklemiş olanlar bir güncelleme almayacak. Çünkü beta sürümü ve yayınlanan bu yeni sürüm 14D27 gibi, aynı sürüm numarasını taşıyor.