Apple iOS 10.1 güncellemesini yayınladı. Böylelikle iPhone 7 Plus için beklenen portre fotoğraf modu da eklenmiş oldu. Güncelleme diğer iOS cihazları için bazı küçük yenilikler ve hata düzeltmeleri içeriyor. Ancak daha çok iPhone 7 Plus’ın ikili kamera sistemini kullanan fotoğraf modunun eklenecek olması nedeniyle merakla bekleniyordu. Söz konusu mod arka planın bulanıklaştırıldığı portre fotoğraflar çekmeye izin veriyor, böylelikle fotoğraflara üst sınıf bir kamerayla çekilmiş havası katılıyor.
Apple, bu özelliğin hâlâ beta aşamasında bulunduğunun altını çiziyor. Yani, çektiğiniz portre fotoğraflar her zaman istediğiniz seviyede olmayabilir. Yazılım bazı fotoğraflarda diğerlerinden daha iyi iş çıkarıyor, bazen de kaba kenarlarla sahte olduğu açıkça belli olan sonuçlar yaratıyor gibi görünüyor.
Bu arada güncelleme bazı akıllı saat problemlerini çözüyor. iTunes parçalarının Apple Watch’ta depolanmasını engelleyen bir eşzamanlama hatası çözülüyor. Ayrıca Apple, güncellemenin üçüncü taraf aksesuarlarla olan Bluetooth bağlantısını iyileştirdiğini söylüyor. Bu, iOS 10.1’in Android Wear akıllı saatlerin iPhone’a bağlanmasını engelleyen hatayı çözdüğüne dair bir işaret olabilir.
Güncelleme ve hata düzeltme listesi epey uzun görünüyor. Haritalar’a Tokyo için toplu taşıma bilgileri eklenirken, Mesajlar da birçok düzeltmeyi alıyor. Bu arada Apple Watch için de watchOS 3.1 güncellemesi yayınlandı.
iOS 10.1 yenilikleri
iOS 10.1 ile gelen yeniliklerin listesi aşağıdaki gibi:
Kamera ve Fotoğraflar
- iPhone 7 Plus için, bulanık bir arka plan üzerinde öznenizin netliğini koruyan bir derinlik efekti yaratan Portre Kamera özelliğini sunar (beta)
- Fotoğraflar uygulamasındaki kişi adları iCloud yedeklemelere kaydedilir
- Fotoğraflar uygulamasının ızgara görüntüsünde geniş renk gamına sahip fotoğrafların görüntüsünü geliştirir
- Bazı kullanıcılar için Kamera uygulamasını açmanın bulanık veya yanıp sönen bir ekran göstermesine neden olduğu bir sorunu giderir
- Bazı kullanıcıların iCloud Fotoğraf Arşivi açıldığında Fotoğraflar’dan çıkmasına neden olan bir sorunu giderir
Harita
- Tüm büyük tren, metro, feribot ve ulusal otobüs hatları için ve Tokyo, Osaka ve Nagoya yerel otobüs sistemleri için toplu taşıma desteği
- Büyük toplu taşıma istasyonlarını birbirine bağlayan tüm metro yapılarının ve yürüme yollarının yerleşimleri de dahil olmak üzere işaret tabanlı toplu taşıma navigasyonu
- Alternatif toplu taşıma güzergâhları görüntülenirken toplu taşıma ücreti karşılaştırması
Mesajlar
- Balon ve tam ekran efektlerini yeniden oynatma için yeni seçenek
- Mesaj efektleri, Hareketi Azalt özelliği etkinleştirilerek oynatılabilir
- Kişi adlarının Mesajlar’da hatalı görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir
- Mesajlar’ın beyaz bir ekran olarak açılmasına neden olabilen bir sorunu ele alır
- İstenmeyen olarak bildirme seçeneğinin bilinmeyen gönderenle gösterilmesini engelleyen bir sorunu ele alır
- Mesajlar’da çekilen ve gönderilen videolarda ses olmamasına neden olabilen bir sorunu giderir
Apple Watch
- Aktivite uygulamasındaki tekerlekli sandalye koşu temposu ve tekerlekli sandalye yürüyüş temposu antrenman özetlerine mesafe ve ortalama tempo ekler
- Müzik listelerinin Apple Watch ile eşzamanlanmasına engel olan sorunları giderir
- Davetlerin ve verilerin Aktivite Paylaşma’da görünmesine engel olan bir sorunu ele alır
- Elle etkisizleştirildiğinde Aktivite Paylaşma’nın hücresel üzerinden güncellenmesine izin veren bir sorunu giderir
- Bazı üçüncü parti uygulamalarının metin girildiğinde çökmesine neden olan bir sorunu çözer
Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler
- Üçüncü parti aksesuarlarıyla Bluetooth bağlantısını iyileştirir
- Uykudan uyanan aygıtlar için AirPlay Yansıtma performansını iyileştirir
- “iTunes Satın Alımlarını Göster” ayarı kapalıyken iTunes ile satın alınan içeriklerin çalmasına engel olan bir sorunu giderir
- iPhone 7 ve iPhone 7 Plus FaceTime HD Kamera ile kullanılan bazı selfie uygulamalarının ve yüz filtrelerinin önizleme görüntülememesine neden olan bir sorunu giderir
- Sağlık uygulamasında Çin elyazısı klavyesi kullanıldığında tek vuruşları ayrı karakterlere dönüştüren bir sorunu giderir
- Safari’den Mesajlar’a web sitesi paylaşma performansını iyileştirir
- Safari’de web önizlemelerinin sekme görüntüsünde doğru görüntülenmemesine neden olan bir sorunu giderir
- Bazı Mail iletilerinin çok küçük metin halinde yeniden biçimlenmesine neden olan bir sorunu giderir
- Bazı HTML e-postalarının hatalı biçimlenmesine neden olan bir sorunu giderir
- Bazı durumlarda Mail arama alanının kaybolmasına neden olan bir sorunu giderir
- Bugün Görüntüsü Araç Takımlarının açıldıklarında güncellenmesine engel olan bir sorunu giderir
- Hava Durumu araç takımının bazen veri yükleyememesine neden olan bir sorunu giderir
- iPhone 7’de Ana Ekran Düğmesi tıklama ayarlarının arama sonuçlarında görünmemesine neden olan bir sorunu giderir
- İstenmeyen uyarısı uzantılarının aramaları engellemesini önleyen bir sorunu giderir
- Alarm seslerinin çalmasını önleyebilen bir sorunu çözer
- Bazı kullanıcılar için Bluetooth üzerinden ses çalmanın Taptic Engine’in geribildirim sağlamayı durdurmasına neden olan bir sorunu giderir
- Bazı kullanıcıların iCloud Yedekleme’den geri yüklemesini önleyen bir sorunu çözer