Teknoloji yavaş yavaş insanların alışveriş deneyimini yeniden tanımlıyor. Ancak Intel bu dönüşümün yeterince hızlı olmadığına inanıyor. İşlemci devi, “Elastik Perakende Platformu” adını verdiği girişimiyle fiziksel alışverişteki dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Söz konusu platformda sensörler, yazılım kitleri ve mağaza içi teknolojide kullanılabilecek diğer araçlar bulunuyor. Envanter takibini hızlandıran platform, satın alma alışkanlıkları üzerinden geri bildirim sağlıyor ve alışverişi kişiselleştiriyor. Mağazaların ayrı çözümler üzerinde uğraşmasına veya kendi çözümlerini geliştirmesine gerek kalmıyor. Intel sensör ve diğer çözümleriyle mağazaların ihtiyacına yetişme vaadinde bulunuyor.

Intel söz konusu desteğinin sadece teoride kalmayacağını gösteren bir adım atmayı da ihmal etmiyor. Şirket, perakende sektörüne önümüzdeki 5 yıllık süreçte 100 milyon dolardan fazla yatırım yapma sözü veriyor.

Intel’in tamamlanmış çözümünün neye benzeyeceği konusunda şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şirket görmek istediği teknolojinin ne olduğunu şimdiden gözler önüne serdi. Simbe Robotics tarafından geliştirilen Tally isimli robotun mağaza raflarındaki ürünlerin kaydını tutabileceğini belirten Intel, ShopperMXTM HIVE ile mağaza sahiplerine mağaza düzenlemesinin ön izlemesini sanal gerçeklikle sunmayı vadediyor.

Intel sensör tasarımı konusunda şimdiden önemli tecrübe kazandı

Intel perakende sektörüne bu kadar yakın ilgi gösteren ilk teknoloji devi değil. Ancak şirketin bu alana adım atması da oldukça doğal bir tercih gibi görünüyor. Nesnelerin İnterneti konusunda önemli çalışmalar yapan Intel, uzun sayılabilecek bir süredir sensör geliştiriyor. Buna ek olarak, PC sektöründeki gerileme nedeniyle Intel’in kendisine farklı kapılar açmaya çalışmasına da şaşırmamak gerekiyor.