Intel Here harita servisinin yüzde 15 hissesini satın alacağını açıkladı. Daha önce Nokia’nın çatısı altında olan Here, geçtiğimiz yıl Audi, BMW ve Mercedes’in oluşturduğu konsorsiyuma 3 milyar doların üzerinde bir rakam karşılığında satılmıştı.

Here, hem otomotiv hem de teknoloji sektöründeki şirketler için en popüler harita çözümleri arasında yer alıyor. Teknoloji şirketleri, rakiplerinden birine ait olmadığı için Here’ı ayrı bir noktada değerlendiriyor. Üreticileri Google’a bağımlı kalmaktan kurtaran Here, şirketlere platform üzerinde kontrol imkanı da veriyor.

Tıpkı Alman otomotiv devleri gibi, Intel’in Here yatırımının odak noktasında da otomobiller bulunuyor. Here ile otomobilin konumunu milimetrik olarak işaretleyecek harita sistemleri geliştirmeyi isteyen Intel, aynı zamanda otonom sürüş sistemlerini geliştirmeyi amaçlıyor. İşlemci üreticisi, daha önce otonom sürüş sistemi gelişimine 250 milyon dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Intel Here yatırımında işin donanım kısmına odaklanacak

Intel Here ile olan işbirliğinde, tahmin edilebileceği üzere, işin donanım kısmına odaklanacak. Here’ın hali hazırda “HD Live Map” adını taşıyan ve sürekli olarak bilgi toplayarak güncellenmiş yol haritaları hazırlayan bir servisi bulunuyor. Bu servis sayesinde sürücüsüz otomobillere ihtiyaç duydukları güncel bilgiler sağlanıyor. Intel’in rolünün daha çok bir “bileşen üreticisi” niteliğinde olacağını söyleyen Here CEO’su Edzard Overbeek, Intel ile birlikte otomobilin yerini daha iyi izlemeyi sağlayacak sistemler geliştireceklerini dile getirdi. İki şirket arasındaki işbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli onayların önümüzdeki birkaç ay içinde alınması öngörülüyor.