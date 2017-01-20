Intel Compute Card’ın tanıtımını bu ayın başlarında CES 2017‘de gerçekleştirmişti. Kredi kartı büyüklüğünde boyutlara sahip olan bu cihaz aslında tam donanımlı bir bilgisayar olma özelliğini taşıyor. İçinde CPU, GPU ve kablosuz bağlantı düzenekleri bulunuyor.

Donanım üreticileri bu bileşen sayesinde bilgisayarların içinde yer alan bileşenleri akıllı cihazlara kolaylıkla ekleyebiliyor, böylelikle tek ve yükseltilebilir standart etrafında oluşturulmuş akıllı cihazlar mümkün hâle geliyor.

Nexdock adlı cihaz, Intel Compute Card’ın avantajlarından yararlanan ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Intel’in Compute Card için belirlediği bölgesel ortaklardan bir tanesi olan bu cihazın yapımcısı Nex Computer adlı şirket, konsepti ilginç bir yöne doğru götürüyor.

Nexdock, her bir kenarında iki adet yuva barındıran, dokunmatik ekranlı bir cihaz. Yuvalardan bir tanesi cihazın gerçek bilgisayar bileşenlerini sağlayan Compute Card için ayrılıyor. İkinci, daha büyük boyutlu olanı ise özelleştirilmiş USB-C modülü için, bu sayede farklı durumlar için port veya pil ekleyip çıkarmak mümkün oluyor. Klavye veya ayak gibi aksesuarlarla cihaza farklı kullanım biçimleri de kazandırmak mümkün oluyor.

Nex Computer, işletim sistemi ve işlemciyi diğer donanımlardan ayırarak bilgisayarın ömrünün artırılmasına yardımcı olacak, ayrıca çevresel etkiyi de azaltacak. Daha önce de bu fikir etrafında geliştirilmiş Kangaroo Notebook veya Superbook gibi modüler bilgisayar tasarımları görmüştük.

Intel Compute Card ve Nexdock’un her ikisi de henüz geliştirilme süreçlerinin ilk safhalarında bulunuyor. Compute Card 2017’nin ortalarında çıkacak. Modüler Nexdock ise şu an için bilgisayar çizimlerinde yaşıyor. Henüz ne fiyatı ne de tahmini çıkış tarihi açıklanmadı.