Instagram iPhone uygulaması için sessiz sedasız bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kameralarıyla çekilen daha keskin ve net fotoğraflar için iyileştirilmiş destek sunulurken, Live Photo desteği ekleniyor. Aslında bu iki yenilik de daha önce, eylül ayındaki iPhone 7 tanıtım etkinliğinde gösterilmişti. Şimdi herkese kullanım imkanı sunuluyor.

Öncelikle, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları Instagram’a eklenen daha geniş renk yakalama ve görüntüleme desteği sayesinde daha canlı fotoğraflar paylaşabilecekler. Başlangıçta farklılığı görmek zor olabilir, ancak gelen son güncellemeden önce çekilip paylaşılan bir fotoğrafla benzer bir kare çekip paylaştığınızda, aradaki farkı görmeniz mümkün olabilir.

Buna ek olarak, güncellemeyle birlikte kullanıcılara Live Photos modu açıkken çektikleri fotoğrafları Boomerang’a dönüştürme fırsatı veriliyor. Boomerang, Instagram’ın döngü şeklinde oynatılan animasyonlarını oluşturan özel bir araç. Ayrı bir uygulamasıyla birlikte Instagram içinden de kullanılması mümkün oluyor.

Bir Live Photo’yu Boomerang’a dönüştürmek için öncelikle Instagram’ı açın, daha sonra sola kaydırarak uygulama içi Hikayeler kamerasına geçiş yapın. Daha sonra film rulosundan son 24 saat içinde çekilmiş Live Photo’yu yükleyin. Paylaşımın ön izlemesine 3D Touch’ı kullanarak bakmak mümkün oluyor. Yükleme sırasına dönen tekerlek şeklindeki simge de gösteriliyor. Bu adımdan sonra Live Photo bir Boomerang’a dönüşüyor ve paylaşımı tamamlanıyor.

Üçüncü taraf uygulamalar içinde Live Photo desteği yavaş yavaş artıyor. Örneğin Twitter gibi popüler uygulamalar henüz bu formatı desteklemiyor. Ancak Tumblr ve Facebook gibi sosyal ağların Apple‘ın özel fotoğraf paylaşım formatını desteklediğini biliyoruz. Instagram da bu ağlar arasına katılıyor.

Live Photos ve daha geniş renk desteği gibi Instagram yenilikleri iOS kullanıcılarına yavaş yavaş sunulmaya başlamıştı. Şimdiye kadar birçok kullanıcıya ulaşmış olduğu tahmin ediliyor. Üstelik bu yenilikleri almak için App Store üzerinden Instagram uygulamasını güncellemek gerekmiyor. Çünkü güncellemeler doğrudan sunucu tarafından yapılıyor.