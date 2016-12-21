Instagram Hikayeleri, geçtiğimiz ağustos ayında kullanıma sunulmuş ve kısa süre içinde Instagram’ın en beğenilen özellikleri arasına girmişti. Snapchat’ten ilham alarak sunduğu özelliği geliştirmeye devam eden Instagram, yayınladığı son güncellemeyle hikayelerin üzerine çıkartma eklenmesini mümkün hâle getirdi.

Kullanıcılar hem fotoğraflı hem de videolu hikayelere çıkartma ekleyebiliyor. Çıkartma eklemenin de Snapchat esintili bir özellik olduğunu söylemek gerekiyor.

Instagram kullanıcıları hikayeleri için fotoğraf veya video çekimini tamamladıktan sonra çıkartma ekleme ikonu ekranın üst kısmında beliriyor. Bu ikona dokunulduğunda kullanıcıların karşısına çeşitli çıkartma seçenekleri çıkıyor. Çıkartmaların altında ise emojiler sıralanıyor. Mevcut çıkartma seçeneklerinin büyük kısmı yılbaşı temasını taşıyor.

Konum, hava durumu ve saat gösteren çıkartmalar da fotoğraf veya videolara eklenebiliyor. Bu çıkartmaların çok renkli olmadığını belirtmek gerekiyor. Hikayelere yerleştirilen çıkartmaların boyut ve konumları değiştirebiliyor. 2016 sona ermeden kullanıcılara yeni bir çıkartma seti daha sunulacak.

Instagram Hikayeleri için yeni kayıt modu

Yayınlanan son güncelleme, Instagram’ın hikaye özelliğine “Eller Serbest” adını taşıyan yeni bir kayıt modu getiriyor. Bu özellik sayesinde Instagram Hikayeleri içinde bir video kaydedebilmek için sadece bir kez çekim tuşuna basmak yeterli oluyor.

iOS cihaz sahipleri, son 24 saat içinde hikayelerine ekledikleri tüm fotoğraf ve videoları tek bir video halinde cihazlarına kaydedebiliyor.

Hikayeler moduna yenilikler getiren yeni Instagram sürümü, hem iTunes App Store’da hem de Google Play Store’da yerini aldı.