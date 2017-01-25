Instagram’ın ömrü çok kısa olan canlı video yayınları fikri üstüne kurduğu Canlı Hikayeler özelliği geçtiğimiz ay faaliyete geçtiği ABD’nin ardından şimdi tüm dünyaya açılıyor. Şirket gelecek haftayı da kapsayacak şekilde bu Instagram canlı yayın özelliğini dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara sunmayı planlıyor. Ancak Türkiye’deki kullanıcılar da daha şimdiden Instagram üzerinden canlı yayın yapma imkanına kavuşmaya başladılar.

Instagram Hikayeleri kullanıcılara videolarını ve fotoğraflarını 24 saat sonra kaybolacak şekilde paylaşma fırsatı veriyor. Snapchat’te uzun zamandır var olan özelliğin neredeyse kopyası olan Hikayeler geçtiğimiz ağustos ayında çıkarılmıştı. Canlı video yayını desteği ise geçen aralık ayında ABD’deki kullanıcılar için getirilmişti.

Instagram canlı yayını başlatmak isteyen kullanıcıların haber kaynağı sayfasındayken parmaklarını sağa sürükleyip Hikaye oluşturma ekranına gelmeleri gerekiyor. Alta baktıklarında CANLI seçeneğini görecek kullanıcılar, bu ekranda bir kez daha sağa sürüklediklerinde canlı yayın ekranına gelmiş olacaklar. Bundan sonra canlı yayını başlatmak saniyeler alıyor.

Tek bir canlı yayın videosu en fazla bir saat uzunluğunda olabiliyor. Instagram’ın belirttiğine göre, Instagram uygulamasının 10.0 veya üstü sürümünü kullananlar Instagram canlı yayın özelliğinden en kısa sürede yararlanmaya başlıyor.

Instagram bu ayın başlarında her gün 150 milyon kişinin Hikayeler özelliğini kullandığını açıklamış, ne var ki, canlı yayın özelliğinden ne kadar kullanıcının yararlandığını belirtmemişti. Bu arada şirket çok yakında hikayeler arasına reklamlar eklemeyi de planlıyor. Bunun için de çok yakında yeni bir güncelleme çıkacaktır.