Instagram albüm formatında fotoğraf paylaşma imkânını yakında tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Sosyal ağ, şimdilik sadece reklam verenlere tek bir paylaşım içinde birden fazla fotoğraf yükleme izni veriyor. Kullanıcılar parmaklarını paylaşım üzerinde yana doğru sürükleyerek galerideki fotoğrafları tek tek görebiliyor. Ancak Instagram’ın Android uygulaması için yayınlanan en son beta sürümü, özelliğin servisin 600 milyon kullanıcısıyla buluşmak için yola çıktığını gösteriyor.

Kullanıcılar Instagram’a yüklemek istedikleri fotoğraflardan birinin üzerine uzun süre dokunduklarında karşılarına çoklu seçim aracı çıkacak. Aynı anda toplam 10 fotoğraf paylaşılabilecek. Galerinin tamamına aynı filtre uygulanabilecek. Dileyen kullanıcılar fotoğrafları tek tek düzenledikten sonra paylaşabilecek. Takipçiler ve diğer Instagram kullanıcıları da galerideki fotoğrafları tek tek beğenebilecek.

Instagram’ın Android için yayınladığı beta sürümünde ortaya çıkan bu özelliği ilk olarak Droid Life ve Phillip Chang isimli Twitter kullanıcısı sitesi gözler önüne serdi. Planlanandan biraz daha erken ortaya çıkmış gibi görünen bu özelliğin şimdilik sürekli olarak hata verdiği söyleniyor. Instagram’dan özelliğin tüm kullanıcılarla buluşacağı zamana dair bir açıklama gelmiş değil.

Instagram albüm formatında paylaşım ile kullanıcı taleplerinden birini karşılamış olacak

İlk başta kulağa tuhaf gelse de, bazı Instagram kullanıcılarının albüm formatında paylaşımlar konusunda istekli olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu özelliğin ortaya çıkışına şaşırmamak gerekiyor. Sosyal ağın yerel “repost” özelliği ve zamanlanmış paylaşımlar konusundaki istekleri yerine getirip getirmeyeceği merak ediliyor.