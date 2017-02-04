Internet Movie Database, ya da kısa ve herkesin bildiği adıyla IMDb, sinema meraklılarının sıklıkla başvurduğu kaynaklar arasında ilk sırada yer alıyor. Bir filmde gördüğü oyuncunun daha önce hangi yapımlarda oynadığını merak edenler, filmlerin puanlarını görmek ya da sürelerini öğrenmek isteyenler ilk olarak bu siteye bakıyor. Ancak filmler hakkında konuşmak isteyenlerin artık başka bir mecraya gitmesi gerekiyor. Site, mesaj panoları sistemini kapatacağını duyurdu.

Sitenin mesaj forumları ve özel mesajlaşma sistemi 20 Şubat itibarıyla kapatılacak. Yapılan açıklamada, mesaj panolarının ve özel mesajlaşma sisteminin pozitif bir kullanıcı deneyimi sağlamadığı belirtildi. Aynı açıklamada IMDb’nin aylık aktif kullanıcı sayısının 250 milyonu aştığı bilgisine de yer verildi.

Bu kararla birlikte bir devrin kapandığı da söylenebilir. IMDb’nin geçmişi World Wide Web’in de öncesine uzanıyor. 1990’da Usenet’te bir listeler serisi olarak hayata geçen platform, 1993’te World Wide Web’e taşınmıştı. O zamanlarda internet sadece tartışma forumlarından ibaretti. Myspace, Facebook ve Reddit gibi sosyal medya platformlarının ortaya çıkışı, bu tartışmaların doğasını biraz daha değiştirdi. Yapılan açıklamada, artık pek çok kullanıcının diğer sosyal medya mecraları üzerinden siteyle etkileşime geçtiğine dikkat çekildi.

IMDb mesaj panolarını kullananlara birbirleriyle iletişimi koparmamaları için süre veriyor

Artık eskisi kadar fazla ve faydalı biçimde kullanılmasa da, belli bir kitle hâlâ mesaj panolarından yararlanıyor. IMDb, bu kitlenin birbirleriyle iletişimi koparmamalarına yardımcı olmak adına 20 Şubata kadar panoları ve özel mesajlaşma sistemini açık tutacak.