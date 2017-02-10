Elcomsoft adlı bir adli araştırma şirketi, Apple‘ın iCloud depolama sisteminde tutulan yıllar değerindeki web göz atma geçmişini açmanın bir yolunu bulduğunu açıkladı. Forbes’un haberine göre, söz konusu kayıtlar site adları, sayfa adresleri ve sayfanın ziyaret zamanı gibi bilgileri barındırıyor. Temizlenmiş tarayıcı geçmişleri de kayıtlarda görünüyor, ancak bunlar tabloda “silinmiş” ibaresiyle gösteriliyor. Mobil göz atma geçmişi de kayıtlarda yer alıyor, ancak bunlar iOS’in en son sürümlerinde kendiliğinden karıştırılmış şekilde görünüyor.

Elcomsoft bu yeni yöntemi Apple ile paylaşmadı. Ancak Apple hatayla ilgili haber kamuoyu tarafından duyulduktan sonra hızlı şekilde aksiyon aldı. Forbes’un haberinin çıkmasından saatler sonra, sunucu tarafından yapılan bir düzeltme ile bilgi alımları durduruldu, iki haftadan daha eski olan tüm kayıtlar da silinmişe benziyor. Elcomsoft değişikliği yayınladığı bir blog yazısıyla duyurdu. Apple’ın hamlesini “iyi hareket” şeklinde yorumlayan şirket yine de bir açıklama beklediklerinin altını çiziyor.

iCloud kayıtları kullanarak göz atma geçmişlerini farklı cihazlar arasında eş zamanlıyor. Bu, Safari’nin temel özelliklerinden bir tanesi olarak biliniyor. Mac üzerinde göz atma geçmişini temizlemek aynısının aynı iCloud hesabına bağlı telefon ve tabletlerde de silinmesini sağlıyor. Üstelik bu talep cihazlar kapalı olduğunda yapılsa bile işlem gerçekleşiyor. Bu fonksiyon genel olarak bir site ziyaret edilip kayıtları silindikten sonra bir kayıt oluşturmasını gerekli kılıyor. Elcomsoft bu kayıtların Kasım 2015 tarihine uzanacak şekilde, karıştırılmamış biçimde saklandığını tespit etti. Bu da onları adli analizler için elverişli hâle getiriyor.

Çoğu iCloud verisinin aksine, göz atma geçmişi kayıtları hukuki makamların erişimine açık olmayan kayıtlar olarak biliniyor. Apple söz konusu durumla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.