Hyundai’nin Blue Link servisi, otomatik acil durum desteğinin yanı sıra başka imkanlar da sunuyor. Sürücüler bağlı akıllı telefonları, Apple Watch veya Android Wear yardımıyla otomobillerinin çeşitli yönlerini uzaktan kontrol edebiliyor. CES 2017’nin katılımcılarından biri olan Hyundai Google Home entegrasyonuyla otomobilin sesle kontrolü için sürücülere yeni bir yol sunacağını açıkladı.

Böylelikle Blue Link’in uzaktan erişim işlevleri Google Home ile konuşarak yerine getirilebilecek. Otomobili çalıştırmak veya kapıların kilidini açmak gibi eylemler, söz konusu işlevler arasında bulunuyor.

Buna ek olarak, Blue Link Google Haritalar servisini de destekliyor. Bu sayede Google Home, şirketin harita verilerinden faydalanarak adresleri bulabiliyor ve sonuçları sesli olarak sürücülere iletecek.

Hyundai Google Home ile entegrasyon imkanı sağlayan ilk üreticilerden biri oldu

Söz konusu özelliklerin sıra dışı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Hyundai bir süredir akıllı telefon ve saatlerle benzer bir desteği sunuyor. Ancak Google Home entegrasyonu, Hyundai’yi dijital ev asistanıyla otomobilini kontrol imkanı veren ilk üreticilerden biri haline getiriyor. Hyundai, entegrasyon hayata geçmeden yeni özelliklerin ekleneceğinin de sözünü verdi. Güney Koreli şirket, entegrasyonun aktif hâle geleceği zaman konusunda ise sessizliğini koruyor.