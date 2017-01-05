Hyundai elektrikli scooter konseptini CES 2017’de gözler önüne çıkardı. Scooter, hali hazırda şirketin sürücüsüz ve çevre dostu otomobillerine verdiği Ioniq adıyla anılıyor. Ancak şirket şu an için scooter’ın piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda bile net bir bilgi vermiş değil.

Hyundai’nin konsept aracına dair bilinenler şu an için oldukça sınırlı. Katlanabilen scooter’ın hem önünde hem de arkasında ışıklar bulunuyor. Üzerine yerleştirilen dijital gösterge hız, pil ömrü ve menzil gibi bilgileri gösteriyor. Scooter, Ioniq elektrikli otomobilin ön kapısında saklanabiliyor ve şarj edilebiliyor.

Scooter’ı hızlandırmak için gidon üzerinde baş parmağı yukarıya doğru sürüklemek gerekiyor. Fren ise arka tekerleğin üzerinde bulunan mekanizmaya dokunarak yapılıyor. Baş parmağı gidon üzerinde aşağıya doğru sürüklemek de bir fren yöntemi niteliği taşıyor. Özel sensörleri sayesinde Hyundai elektrikli scooter gaz komutunu sadece üzerinde biri bulunduğunda algılıyor.

Hyundai elektrikli scooter konseptine dair önemli detayları paylaşmış değil

Hyundai’nin elektrikli scooter’ının maksimum hızı, maksimum menzili, fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Elektrikli scooter’ın gerçek bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği de belirsizliğini koruyor.