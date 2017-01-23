Hugo Barra Xiaomi Uluslararası Başkan Yardımcısı olarak Çinli akıllı telefon üreticisinin küresel pazarda ivme kazanmasında önemli bir rol oynamıştı. Barra, 2013’ün ağustos ayından bu yana sürdürdüğü görevini, önümüzdeki ay Çin Yeni Yılı ile birlikte bırakacağını açıkladı.

2013’e kadar Google bünyesinde Android ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Barra, yeniden Silikon Vadisi’ne döneceğini belirtti. Barra’nın kararında ailesinden ve Silikon Vadisi’ndeki hayatında ayrı kalmanın getirdiği sıkıntıların da etkili olduğu anlaşılıyor. Tecrübeli yönetici, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Son birkaç yılımı tek bir çevrede geçirmek hayatıma büyük bir darbe vurdu ve sağlığımı etkilemeye başladı. Arkadaşlarım, evim diye kastettiğim yer ve hayatım Silikon Vadisi’nde. Ayrıca ailem de oraya çok daha yakın. Birkaç yıldır arkamda bıraktıklarıma bakınca benim için geri dönüş zamanının geldiği daha iyi anlaşılıyor.

Hugo Barra Xiaomi’deki görevi süresince şirketin küresel platformunu ve saygınlığını artırmasında önemli bir rol oynadı. Xiaomi, Barra göreve başladığında fazlasıyla Apple esintili ürünler üretiyordu. Ancak aradan geçen 3,5 yılda kendi tasarım dilini oluşturmayı başaran şirket, geçtiğimiz yıl Mi Mix gibi heyecan verici bir tasarımı gözler önüne sermişti.

Hugo Barra Xiaomi Uluslararası Başkan Yardımcılığı görevini Xiang Wang’e devredecek

Xiaomi’de Barra’dan boşalan koltuğa Xiang Wang oturacak. Hâli hazırda şirketin kıdemli başkan yardımcılarından biri olan Wang, uluslararası genişlemede sorumluluğu üstlenecek.