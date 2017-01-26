Eski Google yöneticisi Hugo Barra, kısa bir süre önce Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’deki uluslararası başkan yardımcılığı görevini bırakacağını açıklamıştı. Evini özlediğini belirten Barra, Silikon Vadisi’ne döneceğini ifade etmişti. Silikon Vadisi ile kastedilenin ne olduğunu anlamak ise pek zaman almadı. Hugo Barra Facebook bünyesinde sanal gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı olarak göreve başlayacak.

Barra’nın Facebook’a katılacağını ve şirkette üstleneceği rolü Facebook CEO’su Mark Zuckerberg duyurdu. Zuckerberg, Barra’nın aralarına katılacağını kendi Facebook sayfası üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Barra, Facebook’ta Oculus da dahil olmak üzere tüm sanal gerçeklik çalışmalarının başında olacak.

Zuckerberg’in paylaşımında bir de fotoğraf yer alıyor. Facebook CEO’su, Barra şu anda Çin’de olduğu için sanal gerçeklik yoluyla buluştuklarını belirtti ve Oculus’un geçtiğimiz ekim ayında görücüye çıkardığı VR avatarların bulunduğu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Zuckerberg ve Barra’nın sanal gerçeklik avatarları Facebook’un Menlo Park’taki genel merkezinde görülüyor.

Hugo Barra Facebook için sanal gerçeklik alanında yeni fırsatlar oluşturabilir

2010’dan 2013’e kadar Google bünyesinde çalışan, ardından da Xiaomi’nin büyümesine öncülük eden Barra, teknoloji sektörünün en yetenekli yöneticileri arasında yer alıyor. Zuckerberg, Barra’nın Facebook’ta yapacakları konusunda detaylı bilgi vermese de, çalışma alanının sadece Oculus ile sınırlı kalmayacağını ve Facebook’un sanal ve artırılmış gerçeklik konusundaki diğer girişimlerini de kapsayacağını açıkça belli ediyor.