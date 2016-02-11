Huawei yeni bir orta segment Android telefonunu tanıttı. Huawei Y6 Pro 5 inç ekrana sahip olan Y6 Pro, Çinli üreticinin son birkaç ay içinde uluslararası pazara sürdüğü son Android telefon olma özelliğini taşıyor. Şirket son olarak geçtiğimiz ay Huawei Mate 8‘in uluslararası pazarlarda satışa çıkacağını açıklamıştı.

Her ne kadar amiral gemisi cihaz seviyesinde olmasa da, Y6 Pro’nun da ilgi çekici teknik özellikleri bulunuyor. Aynı zamanda sahip olduğu epey yüksek kapasiteli pille sahiplerini memnun edecek gibi görünüyor.

Altın, gümüş ve gri renk seçeneklerine sahip olan Y6 Pro’da 5 inç, 720 x 1280 piksel HD likit kristal ekran bulunuyor. Telefon 1.3 GHz dört çekirdekli, 64-bit MediaTek MT6735 yongasetle çalışıyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza da diğer özellikler arasında yer alıyor. Akıllı telefonun bellek kartı yuvasına sahip olup olmadığıysa şu an için bilinmiyor.

Kamera tarafına baktığımızda Huawei Y6 Pro’nun arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü bir kameranın bulunduğunu görüyoruz. Önde de 5 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera yer alıyor. 4000 mAh kapasiteli pile sahip olan telefon böylelikle çok güç tüketen uygulamalar çalıştırılsa bile bir günü rahatlıkla çıkarabilecek enerjiyi bünyesinde barındırıyor. Android 5.1 Lollipop ile yüklü gelecek telefonda Huawei’nin özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü Emotion UI 3.1 Lite da bulunacak.

Diğer özellikler arasında çift SIM kart desteği, Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n Wi-Fi, GPS, 4G LTE, 3G ve 2G destekleri bulunuyor. 160 gr. ağırlığa sahip olan Y6 Pro’nun gövdesi 143.1 x 71.8 x 9.7 mm.’lik boyutlarıyla biraz kaba görünüyor. Tabii ki, bunda 4000 mAh kapasiteli pilin etkisi büyük olmalı. Telefonun fiyatı ve Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor.