En iyi Android Wear akıllı saatini arayanlar için genelde iki seçenek vardır. Ya Huawei Watch’u ya da ikinci nesil Moto 360’ı tercih etmek. Moto bir süredir akıllı saatleri bir kenara itmişe benziyor. Bu da iyi bir Android Wear akıllı saat arayanların Huawei’nin eline bakmasına neden oluyor. Neyse ki, Huawei Watch 2 ile birlikte bu kitle çok büyük hayal kırıklığına uğramayacak gibi görünüyor.

VentureBeat’in haberine göre, Huawei gelecek ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde Huawei Watch 2’yi tanıtacak. Orijinal modelden daha sportif bir tasarıma sahip olacağı belirtilen bu akıllı saatin ilk modelden daha ince olacağı da söyleniyor. Hatırlayanlar vardır, ilk Huawei Watch modeli kalın olmasıyla eleştirilmiş, bunun dışında çok olumlu eleştiriler almıştı.

Yenilenmiş görünümün yanı sıra, Huawei Watch 2’nin en az bir modelinde dahili mobil veri desteği olacak. Bu sayede Android Wear 2.0’ı çalıştırırken biraz daha bağımsız şekilde çalışması mümkün olacak. Ayrıca cihazın telefon görüşmeleri yapmaya izin vereceği de VentureBeat’in haberinde dillendirilen konular arasında bulunuyor.

Google’ın Android Wear 2.0’ı 9 Şubatta düzenleyeceği bir etkinlikte lanse etmesi bekleniyor. Bu etkinlikte şirket LG tarafından üretilmiş iki yeni akıllı saatini de gösterecek. Eğer zamanlama doğruysa, Huawei de birkaç hafta içinde ilk amiral gemisi niteliğindeki cihazlardan bir tanesini çıkarmış olacak.