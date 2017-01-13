Huawei, bir önceki yılın popüler modellerinden olan P8 Lite’ın yeni bir versiyonunu çıkardı. Huawei P8 Lite 2017 adını taşıyan bu yeni Android telefon güncellenmiş ve zamanın ruhuna uygun hâle getirilmiş teknik özelliklerle birlikte geliyor.

5.2 inç Full HD ekran ve HiSilicon Kirin 655 yongaüstü sistem barındıran bu telefon 3 GB RAM ve 16 GB dahili hafızayla geliyor. microSD kart yuvası da telefonda mevcut.

Arkasında ikili kamera sistemi barındıran Honor 6X’in aksine, P8 Lite modelinde 12 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. 3000 mAh kapasiteli pile de sahip olan telefonda Android 7.0 Nougat ve bunun üstünde Emotion UI 5.0 yüklü olarak geliyor.

Huawei P8 Lite 2017 ocak ayı sonunda bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Fiyatı da 239 avro olarak belirlendi.