Küresel akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri olan Huawei, yeni amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Huawei P10 adını taşıması beklenen telefona P10 Plus isimli bir versiyonun daha eşlik etmesi öngörülüyor. Şirketin bireysel müşteri birimi grubu CEO’su Yu Chengdon, yeni akıllı telefonların piyasaya çıkışı için mart veya nisan ayını işaret etti. Huawei P8 ve P9 modellerini de nisan ayında piyasaya sürdüğü için bu tarih kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor.

Dedikodular, P10 telefonları için etkileyici özelliklerin ipucunu veriyor. Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin 960 işlemciye 6 GB RAM’in eşlik etmesi öngörülüyor. Görsel yükü ise Mali-G71 MP8 grafik işlemcisinin çekmesi bekleniyor.

Huawei’nin yine Leica işbirliğiyle cihazın arkasına iki kamera birden yerleştireceği söyleniyor. Diğer dedikodular arasında ekran üzerine yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, kablosuz şarj ve çift tarafa kavisli ekran dikkat çekiyor.

Huawei P10 Lite modeli üzerinde de çalışıyor

Huawei P10 ve P0 Plus dışında başka cihazlar üzerinde de çalışıyor. Şirketin P10 Lite modeliyle birlikte Vicky ve Victoria adını taşıyan iki modelin geliştirme çalışmalarını da sürdürdüğü söyleniyor. Vicky ve Victoria’nın Nova serisinin yeni telefonları olacağı ve fiyat etiketlerinde çok yüksek rakamların yazmayacağı öne sürülüyor. Bu cihazların ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise şimdilik somut bir işaret verilmiş değil.