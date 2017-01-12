Barselona’da düzenlenecek 2017 Mobil Dünya Kongresi (MWC 2017) kapılarını 27 Şubatta açacak. Ancak her yıl olduğu gibi, bu yıl da pek çok şirket önemli ürünlerini resmi açılıştan bir gün önce Barselona’da duyuracak. Huawei MWC 2017 etkinliğini resmi açılıştan bir gün önce düzenleyecek şirketler arasında yer alıyor. Çinli üreticinin bu etkinlikte yeni amiral gemisi telefonları Huawei P10 ve P10 Plus’ı tanıtması bekleniyor.

Bir süredir internette dolaşan haberlerde, P10 ve P10 Plus’ın mart ya da nisan içinde satışa sunulabileceği belirtiliyor. Söz konusu telefonlar MWC 2017’de tanıtıldıkları takdirde, bu dönem içinde piyasaya çıkmaları oldukça muhtemel görünüyor. Çinli şirketin en azından bu telefonlardan birini Barselona’ya getireceği söylense de, iki telefonu birden MWC 2017’de görmek sürpriz olmayacaktır.

Huawei, P10’un çıkışıyla birlikte amiral gemisini “phablet” bölgesine kaydırabilir. P10’da 5.5 inç bir ekranın bulunması bekleniyor. P10 Plus’ın da aynı boyutta bir ekrana sahip olacağı, ancak Quad HD çözünürlük sunacağı söyleniyor. P10 Plus’ın ekranının çift tarafa kavisli olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Huawei P10 ve P10 Plus Leica ile birlikte geliştirilen kameraları taşıyacak

HiSilicon Kirin 960 işlemci, Mali-G71 MP8 grafik işlemcisi ve 6 GB RAM de Huawei’nin yeni akıllı telefonlarının bileşenleri arasında sayılıyor. Leica ile birlikte geliştirilen kameraların da iki modelde de bulunacağı söyleniyor.

Huawei, 26 Şubatta gerçekleştireceği MWC 2017 etkinliğinin davetiyelerinin dağıtımına başladı. Şirketin etkinlikte P10 ve P10 Plus dışında neyi tanıtabileceği konusunda ise şimdilik bir ipucu bulunmuyor.