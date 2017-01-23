Huawei’nin yeni telefonlarını şubat ayının sonunda gözler önüne çıkarması bekleniyor. Yaygın beklenti şirketin P10 ve P10 Plus modellerini tanıtması yönünde olsa da, bu ikiliye biraz daha mütevazı özelliklere sahip üçüncü bir cihazın da eşlik edeceği söyleniyor. Söz konusu telefonun Huawei P10 Lite adını taşıması öngörülüyor.

Çin’in akıllı telefon sertifikalandırma kuruluşu TENAA’nın belgelerinde boy gösteren ve WAS-AL00 kod adını taşıyan isimsiz Huawei telefonunun P10 Lite olduğu düşünülüyor. Belgelerde telefonda bulunması muhtemel özelliklere dair fikir edinmek de mümkün oluyor.

TENAA belgelerine göre, WAS-AL00 kod adlı telefonda 2.1 GHz Kirin işlemci bulunacak. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Huawei’nin bu telefonda çift lensli bir arka kamera kurulumu yerine 12 megapiksel çözünürlüklü tek bir arka kamerayı tercih ettiği görülüyor. 8 megapiksel ön kamera ve arka kameranın hemen altına yerleştirilen parmak izi tarayıcısı da telefonun bileşenleri arasında sayılıyor.

Akıllı telefonun Full HD çözünürlüklü 5.2 inç ekrana ve 2900 mAh kapasiteli pile sahip olması da beklentiler arasında yer alıyor. 146.5 x 72 x 7.2 mm.’lik boyutlara sahip telefonun tartıda 146 gram çektiği ve kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkacağı belirtiliyor.

Huawei P10 Lite MWC 2017’de gözler önüne çıkabilir

WAS-AL00’ın P10 Lite olup olmadığı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak telefonun önümüzdeki ayın sonunda MWC 2017’de gözler önüne çıkması fazlasıyla muhtemel görünüyor.