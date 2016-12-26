2016, akıllı telefon pazarı için pek parlak bir yıl olmadı. Pazarın zirvesinde yer alan Apple ve Samsung gibi şirketlerin bile satışlarının düştüğü bu dönem, pazardaki diğer oyuncuları da fazlasıyla zorladı. Asus, HTC ve Acer gibi Tayvanlı üreticiler de 2016’da hedefledikleri sevkiyat rakamına ulaşamadı. 2016’yı kurtarmak için artık çok geç olsa da, HTC şimdiden önümüzdeki yıl aynı şeyleri yaşamamak adına işleri sıkı tutuyor. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan ve orta segmentte konumlanması beklenen HTC X10, büyük ihtimalle ocak ayı içinde görücüye çıkacak.

HTC’nin mevcut amiral gemisi telefonu HTC 10’un adından yararlanmak istemesi kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor. Şirket bir süredir telefonlarını bu doğrultuda isimlendiriyor. Desire 10 Lifestyle ve Pro, suya dayanıklı HTC 10 evo, Tayvanlı üreticinin bu yaklaşımına örnek olarak gösteriliyor. HTC X10 ile birlikte de bu gelenek sürecek gibi görünüyor. Ancak telefonun ne gibi özellikler sunacağı halen belirsizliğini koruyor.

Yine de, telefonda bulunması muhtemel bazı özelliklere dair çeşitli dedikodular internette dolaşıyor. Cihazın MediaTek Helio P10 işlemci, 3 GB RAM, 1080p çözünürlüklü 5.5 inç ekran, optik görüntü sabitleyicisi taşıyan 13 megapiksel arka kamera barındıracağı söyleniyor. Özellikle optik görüntü sabitleyicisinin orta segmentte pek sık rastlanmayan bir nitelik olduğunu belirtmek gerekiyor. Cihazda parmak izi tarayıcısı bulunması beklenmiyor.

HTC X10 Çin’de 2000 yuan karşılığında satılabilir

X10, tasarım bakımından 2016’da piyasaya çıkan HTC One X9’u hatırlatıyor. İnternete sızan fotoğraflarda yuvarlatılmış köşelerin varlığı dikkat çekiyor. Akıllı telefonun Çin’de 2000 yuan (1017 TL) karşılığında satılacağı söyleniyor.