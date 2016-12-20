Çin kaynaklı yeni haberler, HTC’nin yeni orta sınıf akıllı telefonuna dair ipuçları veriyor. One X9’un halefi olacağı söylenen telefonun HTC X10 adını taşıyacağı ve önümüzdeki ay içinde tanıtılacağı öne sürülüyor.

Akıllı telefonda 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5.5 inç ekranın bulunması öngörülüyor. Sekiz çekirdekli, 2 GHZ MediaTek Helio P10 işlemciye 3 GB RAM ve 700 MHz Mali-T860 grafik işlemcinin eşlik etmesi bekleniyor. 13 megapiksel arka kamera da akıllı telefonun muhtemel özellikler arasında sayılıyor.

Ortaya çıkan özelliklere bakıldığında X10’un selefi One X9’dan pek de farklı olmadığı görülüyor. Ancak bu benzerliğin fiyata da yansıyacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Bu da özellik ve bileşen gelişiminin yatay bir çizgide gerçekleştirilmesini anlaşılır hâle getiriyor.

HTC X10’u HTC 11 takip edecek

HTC’nin önümüzdeki yıl için asıl ağır topunun ise HTC 11 olması bekleniyor. HTC 11’in X10’dan bir süre sonra resmiyet kazanması öngörülüyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü 5.5 inç ekran, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 grafik işlemcisi, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı HTC 11’in potansiyel bileşenleri arasında sayılıyor.