HTC, Vive sahiplerinin en iyi sanal gerçeklik uygulamalarına ulaşmalarını kolaylaştırmak istiyor. Şirket bunun için en iyi yöntemin bir abonelik servisi olduğuna inanıyor. HTC Viveport mağazası içinde oluşturacağı abonelik servisini önümüzdeki birkaç ay içinde faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Söz konusu servise abone olanlar uygulamalara, oyunlara ve diğer içeriklere teker teker para ödemek zorunda kalmadan ulaşabilecek. Aboneler için keyif aldıkları şeyleri bulmanın kolaylığı düşünülünce HTC’nin planı biraz daha anlam kazanıyor. Abonelik servisi sayesinde HTC Vive sahipleri dikkatlerini çeken içerikleri rahatlıkla deneyebiliyor.

Viveport, kullanıcıların sadece satın aldıklarının parasını ödediği klasik mağaza modelini de koruyacak. Uygulamaların abonelik servisine dahil edilmesi konusunda karar geliştiricilere ve içerik sahiplerine bırakılıyor. Eğer geliştirici istemezse uygulamasını servise dahil etmeyebiliyor.

Viveport içindeki abonelik servisinin işleyebilmesi için HTC’nin çok sayıda geliştiriciyi servise katılmaya ikna etmesi gerekiyor. Bunun için de HTC’nin geliştiricilere kayda değer bir pay teklif etmesi bekleniyor.

Ödeme modelinin nasıl işleyeceği hali hazırda bilinmiyor. Ancak e-kitap servislerininkine benzer bir abonelik modelinin tercih edilmesi durumunda, HTC’nin geliştiricilere uygulamalarının kullanım oranına göre ödeme yapması muhtemel görünüyor. Bu yaklaşımın gerçek anlamda faydalı ve uzun süre kullanılabilecek uygulamaların işine yarayacağı, ancak kısa süreliğine popüler olan uygulamalara pek yarar getirmeyebileceği söylenebilir.

HTC Viveport için hedef kitlesini büyütüyor

HTC Viveport’un hedef kitlesini de genişletiyor. Mağazaya eklenecek atari salonu bölümünde sanal gerçeklik başlığı kullanıcılarına sunulacak oyunlara ve eğlenceli içeriklere ulaşılabilecek. Bir diğer yenilik olan kurumsal bölümde ise tıp, mimari, tasarım gibi konularda işe yarayacak uygulamalar yer alacak.