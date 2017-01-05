HTC Vive sanal gerçeklik başlığının her tür insan ve şirket tarafından kullanılması konusunda oldukça istekli görünüyor. Tayvanlı üretici, bu konuda önemli adımlar atmayı sürdürüyor. HTC Vive Tracker adını taşıyan ve tüm üçüncü taraf aksesuarlara hareket takibi yeteneği kazandıran küçük eklentisini CES 2017’de duyurdu.

Vive Tracker sayesinde aksesuar üreticilerinin Vive’ın lazer kuleleriyle birlikte işleyebilecek kontrol aksesuarları geliştirmesi kolaylaşıyor. Yuvarlak ve üç çatallı bir tasarıma sahip olan Vive Tracker, tartıda 85 gram çekiyor. Standart Vive kontrol cihazının başından bile küçük olan Vive Tracker, 6 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Ancak Vive Tracker’ın takıldığı aksesuarları da ayrıca şarj etmek gerekebileceğini belirtmek gerekiyor.

HTC tarafından yapılan açıklamaya göre, şimdiden sekiz aksesuar üreticisi Vive Tracker’dan yararlanıyor. Bu projeler arasında bir VR kamerası, fotoğrafçılık üzerine bir Vine oyunu, üzerinde bir takip aksesuarı da bulunan bir çift hareketle kontrol eldiveni ve gerçek bir beyzbol sopası bulunuyor.

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HTC Vive Tracker ikinci çeyrekte satışa sunulacak

HTC, 2017’nin ilk yarısında geliştiricilere 1000 adet Vive Tracker dağıtmayı planlıyor. Aksesuarın yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulması ve fiyatının da piyasaya çıkış tarihi yaklaşırken açıklanması bekleniyor.