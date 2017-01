Tıpkı futbolda olduğu gibi, Silikon Vadisi’nde de transfer sezonu hareketli geçiyor. Xiaomi’nin uluslarası başkan yardımcısı Hugo Barra’nın sanal gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı olarak Facebook’a katılacağı, Mark Zuckerberg tarafından açıklanmıştı. Google da Daydream VR adını taşıyan mobil sanal gerçeklik platformuna kıdemli bir tasarımcıyı dahil etti. HTC Vive tasarım ekibinin başında olan Claude Zellweger, Twitter aracılığıyla Google Daydream ekibine katıldığını açıkladı.

Zellweger’in HTC’deki e-posta adresinin artık aktif olmadığı belirtilirken, Tayvanlı şirket de The Verge sitesine gönderdiği açıklamayla bu ayrılığı doğruladı. Zellweger’e katkılarından dolayı teşekkür eden HTC, kendisine gelecek girişimleri için başarılar diledi. Tayvanlı şirket, yeni işe alımlarla yetenek havuzunu geliştirmekten vazgeçmeyeceğinin de altını çizdi.

Uzun yıllar boyunca HTC’nin tasarım şefliğini yürüten Scott Croyle, 2014’te görevinden ayrılmış ve bulut odaklı akıllı telefon Nextbit ile yeni bir maceraya atlamıştı. Croyle’dan bir yıl sonra halefi Jonah Becker, Fitbit’in endüstriyel tasarım ekibinin başına geçmek için görevi bırakmıştı. İkili, şirketleri One & Co. HTC tarafından satın alındığında Tayvanlı üreticiye katılmıştı. Şirketin üçüncü ortağı ise Claude Zellweger idi. Zellweger’ın da ayrılmasıyla birlikte One & Co. ekibinin HTC ile olan son bağı da kopmuş oldu.

HTC Vive için farklı tasarım yaklaşımları değerlendirilmişti

HTC Vive’ın nihai tasarımına karar verilmeden önce farklı yaklaşımlar değerlendirmeye alınmıştı. Bu da Zellweger’e önemli bir tecrübe kazandırmıştı. Mobil cihaz tasarımlarıyla da yakından ilgilenen Zellweger, Google’ın Daydream platformu için doğru seçim gibi görünüyor.